Dopo i restyling di T-Cross e Amarok, Volkswagen presenta in Brasile la nuova Nivus, il terzo aggiornamento di metà carriera dell'anno per la divisione della Casa che opera nel Sud America.

Anche se si tratta di un'auto dedicata al mercato locale, potrebbe darci qualche piccola anticipazione sull'aggiornamento di metà vita che a breve potrebbe interessare anche la Volkswagen Taigo, essenzialmente la stessa auto.

Cambia leggermente

A livello estetico il restyling della Volkswagen Nivus per il Brasile prevede per il frontale una nuova griglia inferiore del paraurti più ampia, abbinata a una mascherina dalle linee leggermente più pulite e a nuovi fari full LED con firma luminosa assottigliata.

Dietro, invece, trova ora posto un paraurti più sportivo, abbinato a un'estrattore argento satinato dalle linee più nette e spigolose e a nuovi fari LED collegati al centro.

Volkswagen Volkswagen Nivus, restyling

Passando agli interni la Volkswagen Nivus riceve dei nuovi rivestimenti per sedili e pannelli porta e un cospicuo aumento di dettagli rivestiti in soft-touch, soprattutto nelle zone di maggior contatto con le mani.

Infine, debutta anche un sistema di infotainment aggiornato nel funzionamento e nelle caratteristiche e ora con connessione a internet di serie per il mercato locale.

Volkswagen Volkswagen Nivus restyling

Più tecnologica e sicura

A livello di sicurezza, poi, la Volkswagen Nivus riceve per in occasione di questo lieve aggiornamento di metà carriera anche nuove funzionalità nel pacchetto di assistenza alla guida: già di serie però nel nostro mercato.

Oltre al cruise control adattivo e all'avviso di collisione con frenata automatica, infatti, il SUV tedesco è ora dotato in Brasile anche del nostro Travel Assist, che collabora con l'ACC per l'assistenza al mantenimento della corsia, il sensore dell'angolo cieco, l'assistenza all'uscita e l'assistenza al parcheggio automatico per fornire una guida autonoma di livello 2 completa.

Volkswagen Volkswagen Nivus restyling, l'abitacolo Volkswagen Volkswagen

Non è chiaro se la Taigo restyling a livello estetico manterrà tutti i dettagli presentati sulla Nivus, ma è molto probabile. Per saperlo con certezza comunque bisognerà aspettare ancora qualche settimana o mese per l'arrivo dell'auto nel nostro mercato.