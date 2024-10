La Volkswagen Passat di nona generazione è cambiata tanto rispetto alla serie precedente e oltre a un design molto più arrotondato e aerodinamico (Cx 0,25 contro 0,31) propone la sola carrozzeria Variant familiare, il cambio automatico a doppia frizione e due motorizzazioni ibride.

Per questa prova dei consumi reali mi sono concentrato sulla Passat 1.5 mild hybrid da 150 CV con cambio DSG 7 marce, trazione anteriore e la promessa di una buona efficienza. La promessa è stata mantenuta perché la nuova familiare tedesca ha registrato una media di 4,30 l/100 km (23,26 km/l) nel tragitto di 360 km da Roma a Forlì, con una spesa di 27,38 euro per la benzina del viaggio.

È tra le wagon a benzina più efficienti

Con questi livelli di consumo la nuova Volkswagen Passat si guadagna un posto al vertice della classifica dei consumi reali, categoria auto a benzina, quasi a pari merito con wagon più compatte come la Fiat Tipo Station Wagon 1.5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), la Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 (4,35 l/100 km - 22,9 km/l) e nettamente davanti alla Subaru Levorg 2.0i (5,25 l/100 km - 19,0 km/l).

Volkswagen Passat, la vista di tre quarti anteriore

In pratica l'unica familiare a benzina che ha consumato davvero meno della nuova Passat è la Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC DSG (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) sempre mild hybrid, ma meno potente e più compatta.

Spazio e tecnologia degne della tradizione Passat

L'auto che ho provato è una Volkswagen Passat R-Line Plus 1.5 eTSI ACT 150 CV, la versione top di gamma che ha già di serie i cerchi in lega da 19", i fari LED Matrix, il tetto panoramico in vetro apribile, i sedili anteriori con funzione massaggio, il display touch da 15" in plancia e l'head-up display. L'aggiunta di optional come il navigatore Discover Pro Max, il Safety Pack e lo stile esterno R-Line Black fanno arrivare il prezzo di listino a quota 54.560 euro.

Volkswagen Passat, gli interni

Con questa cifra a disposizione si può guidare una delle familiari medie più moderne sul mercato, con tanto spazio a disposizione per passeggeri e bagagli, un abitacolo forse un po' basso per chi è abituato ai SUV e finiture di buon livello.

Ottima è anche la dotazione dei sistemi di sicurezza e degli ausili alla guida, così come la tenuta di strada, la fluidità del cambio automatico DSG. Personalmente ho apprezzato molto la disponibilità di tanti vani porta oggetti nell'abitacolo, la possibilità di veleggiare spesso a motore spento o a due cilindri e il tetto panoramico che è uno dei più grandi del tipo apribile che abbia mai visto su un'auto di serie.

La video prova della nuova Volkswagen Passat

Fa tanta strada con un pieno di benzina

La motorizzazione mild hybrid da 150 CV della nuova Volkswagen soffre un po' a livello di consumi sono nella guida cittadina, ma appena trova strada libera riesce ad allungare il passo e a dimostrare tutta la sua grande efficienza nella marcia a velocità costante.

Volkswagen Passat, la vista di tre quarti posteriore

Anche in autostrada la Passat 1.5 eTSI ACT sa consumare relativamente poco in rapporto alle dimensioni e ai contenuti tecnologici che offre. Il generoso serbatoio da 66 litri di benzina garantisce un'autonomia eccezionale in ogni condizione di guida, mai inferiore ai 900 km e in condizioni ideali superiore anche ai 1.500 km.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

970 km di autonomia teorica

970 km di autonomia teorica Autostrada: 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

1.095 km di autonomia teorica

1.095 km di autonomia teorica Economy run: 3,7 l/100 km (27,0 km/l)

1.782 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Volkswagen Passat R-Line Plus 1.5 eTSI ACT 150 CV Ibrido

(Benzina, 1.498 cc) 110 kW Euro 6E

(Risp Reg UE 715/2007*2023/443EA) 1.497 kg 129 g/km

Dati

Vettura: Volkswagen Passat R-Line Plus 1.5 eTSI ACT 150 CV

Listino base: 52.700 euro

Data prova: 23/09/2024

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 27°/Nuvoloso, 22°

Prezzo carburante: 1,769 euro/l (Benzina)

Km del test: 791

Km totali all'inizio del test: 3.378

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 73 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 - 235/40 R19 96W XL (Etichetta UE: B, A, 69 dB)

Consumi

Media "reale": 4,30 l/100 km (23,26 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 27,38 euro

Spesa mensile: 60,85 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 263 km

Quanto fa con un pieno: 1.535 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.