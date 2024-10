Le Citroen C4 e C4 X sono state appena aggiornate con un lieve lifting di metà carriera e ora si possono ordinare anche in Italia. Entrambe possono essere ibride o elettriche e la normale C4 anche solo esclusivamente termica.

Entrambi i modelli sono disponibili in 4 allestimenti, con un prezzo di partenza rispettivamente di 25.450 euro e 28.750 euro per le versioni a benzina e rispettivamente 35.350 euro e 35.000 euro per le due elettriche.

La dotazione delle Citroen C4 e C4 X

Gli allestimenti della Citroen C4 e C4 X sono quattro, ossia You, Plus, Business e Max.

La versione base You di entrambe le auto include tra le tante cose della sua già ricca dotazione fari a LED anteriori e posteriori con nuova firma luminosa, cerchi in lega da 16" bicolore, Pack Safety 3 con mantenitore di corsia, cruise control, frenata automatica d'emergenza e avviso di stanchezza del conducente, e sistema di infotainment con touchscreen da 10 pollici.

Citroën Citroën C4 X (2025)

Passando invece alla versione intermedia, si chiama Plus e aggiunge alla già completa dotazione della You alcuni accessori interessanti come i cerchi in lega da 18 pollici, il volante in pelle, la retrocamera e il sedile conducente con la regolazione lombare.

Sopra alla Plus, poi, si posiziona la versione dedicata principalmente alle flotte o chi desidera farne delle due auto un utilizzo prettamente aziendale, ovvero la Business, che aggiunge il sistema keyless - sia per apertura che per accensione dell'auto - l'assistenza al parcheggio con sensori e retrocamera con visione anche dall'alto, gli specchietti sbrinabili elettricamente, il sensore di monitoraggio dell'angolo cieco e lo schermo del computer di bordo digitale da 7 pollici.

Citroën Citroën C4 X (2025)

La versione top di gamma, infine, si chiama Max e aggiunge alle dotazioni delle versioni precedenti principalmente un più ricco comparto ADAS ed elettronico, composto dai pacchetti My Citroen Drive Plus, con Android Auto e Apple CarPlay senza fili e radio DAB, Pack Drive Assist 4, con mantenitore di corsia, riconoscimento esteso dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, fari con abbaglianti automatici, Active Safety Brake 2.0 in grado di rilevare ciclisti e i vetri posteriori e il lunotto oscurati.

I motori delle Citroen C4 e C4 X

Sia la nuova Citroen C4 che la nuova Citroen C4 X possono essere scelte con motori a benzina o 100% elettrici. Partiamo con il dire che per tutte è di serie il cambio automatico e che la C4 normale può anche essere scelta senza elettrificazione di tipo mild hybrid, dunque puramente termica.

E proprio la gamma di quest'ultima, infatti, si apre con la motorizzazione PureTech 130 abbinata al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, una combinazione non disponibile per la più grande C4 X.

Passando alle ibride, invece, la C4 può essere scelta sia con potenza da 100 CV che da 136 CV, mentre la più grande C4 X solo con il motore più potente. Entrambe in ogni caso vengono abbinate di serie al nuovo cambio automatico e-DCS6 a doppia frizione e 6 rapporti.

Citroën Citroën C4 X (2025), gli interni

Infine parlando delle versioni 100% elettriche, per le quali non è disponibile l'allestimento Business, entrambe le auto possono essere scelte con powertrain da 136 CV o 156 CV, offerto in abbinamento a un pacco batterie rispettivamente da 50 kWh e 54 kWh, per autonomie dichiarate rispettivamente di 355 e 415 km per la C4 e di 360 km e 425 km per la C4 X.