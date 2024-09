Citroen e DS hanno dato il via alla campagna di richiamo “Stop Drive” relativa agli airbag Takata. Stellantis, nello specifico, chiede ai proprietari e ai possessori di un esemplare di Citroen C3 o di DS 3 prodotto tra il 2009 e il 2019 (si tratta di vetture non più in commercio) di non usare più le auto se appartengono al lotto di vetture interessate dal possibile difetto.

Per verificare se la propria auto rientra tra quelle soggette al richiamo basterà accedere al portale dedicato all’iniziativa o scansionare il QR Code presente sulla lettera inviata dalla Casa ai clienti. Tutti gli automobilisti interessati saranno informati su cosa fare per procedere alla sostituzione degli airbag.

La natura del problema

La campagna di richiamo è stata resa necessaria a causa della presenza di alcune sostanze chimiche presenti nei gonfiatori degli airbag Takata che potrebbero deteriorarsi nel tempo, soprattutto se le auto sono utilizzate in zone dal clima caldo e umido. In caso di incidente, il gonfiaggio dell’airbag potrebbe avvenire con eccessiva forza, provocando in alcuni casi la rottura del dispositivo e mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone a bordo.

Una Citroen C3 del 2015

Una volta appurata la necessità di intervenire sulla vettura, la Casa confermerà l’appuntamento per procedere alla sostituzione degli airbag. In quel momento gli automobilisti saranno anche informati sul modo migliore per raggiungere l’officina autorizzata in cui sarà effettuato l’intervento. Stellantis si raccomanda di non guidare il veicolo verso altre destinazioni.

Si può chiedere l’auto di cortesia

La Casa, in una nota ufficiale, specifica: “Alcune Citroen C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e 2019 dotate di airbag Takata sono state oggetto di una campagna di richiamo e non devono essere guidate fino alla riparazione. Per supportare i propri clienti, Citroën mobilita i suoi 5.000 concessionari per effettuare la riparazione e offrire auto di cortesia in caso di necessità, in entrambi i casi gratuitamente”.

Per sapere se la propria auto è interessata dalla campagna di richiamo utilizzare il seguente link: https://www.citroen.it/post-vendita/campagne-di-richiamo.html

In alternativa si può chiamare il numero di telefono (+39)800598942.