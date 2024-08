La Citroen C3 Aircross è di fatto la versione per famiglie della C3. Mette infatti a disposizione un abitacolo ancora più grande e spazioso per chi viaggia spesso con tanti bagagli al seguito o se deve muoversi con la famiglia al completo.

Un crossover di segmento C aggiornato con la nuova generazione - anche elettrica - capace di utilizzare in modo intelligente lo spazio e che presenta una serie di soluzioni utili per migliorare la praticità nell’utilizzo quotidiano. Analizziamo, quindi, gli interni della C3 Aircross 2024.

Citroen C3 Aircross, la plancia

Non solo negli esterni, ma anche negli interni la Citroen C3 Aircross rappresenta un’evoluzione di quanto visto sulla C3 “normale”. Anche qui la configurazione è piuttosto minimalista, col volante dotato di due razze grandi da cui si accede ai vari comandi per gestire le schermate del piccolo quadro strumenti e le funzioni principali dell’infotainment.

A tal proposito, l’infotelematica è rappresentata da un display centrale a sbalzo da 10,25”, dotato della compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless, disponibile però unicamente sull'allestimento Max, il più ricco. Sulla C3 Aircross You è invece presente uno stand per lo smartphone. Sottili le bocchette dell’aria condizionata (orientate in orizzontale al centro e in verticale ai lati), mentre la parte del tunnel centrale presenta degli ampi portabicchieri e la zona di ricarica wireless per lo smartphone.

Gli interni della Citroen C3 Aircross 2024 You e Max

Citroen C3 Aircross, finiture e materiali

Nonostante la presenza importante delle plastiche (per contenere il più possibile i costi di produzione), le lavorazioni e il design delle varie componenti rende l’abitacolo del nuovo crossover Citroen particolarmente originale.

Le forme del volante, il look della parte centrale della plancia e la posizione del quadro strumenti (con quest’ultima che ricorda vagamente quanto visto sulla C4 dei primi anni 2000) contribuiscono a dare personalità alla C3 Aircross.

Citroen C3 Aircross 2024, i sedili posteriori

Citroen C3 Aircross, lo spazio

La Citroen C3 Aircross utilizza al massimo i 4,39 m di lunghezza (+23 cm sulla precedente generazione) mettendo a disposizione un bagagliaio che parte da 460 litri, superiore alla media della categoria. Abbattendo i sedili posteriori si può ricavare una volumetria di 1.600 litri.

Una delle grandi novità della Citroen C3 Aircross 2024 è la possibilità di avere anche 7 posti, con gli ultimi due sedili adatti più che altro a bambini. In questo caso la capacità minima è di 40 litri dietro alla terza fila e di 330 litri dietro la seconda fila.