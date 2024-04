La nuova Citroen C3 Aircross è arrivata. Attesa da alcuni mesi, è tutta nuova, dalla piattaforma alla carrozzeria, passando per motori e interni. Basata sulla piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis, la stessa della C3 "piccola", può accogliere fino 7 passeggeri (una novità assoluta per il segmento) e può essere dotata di motori termici, ibridi o 100% elettrici.

Scopriamo come è fatta, anticipando che in questa prima fase la Casa non ha divulgato foto degli interni e che per i dettagli completi l'appuntamento è rimandato a un secondo momento, probabilmente in estate

Citroen C3 Aircross 2024, gli esterni

La nuova Citroen C3 Aircross a livello di design è stata progettata guardando molto da vicino le linee della concept car Oli, il "manifesto" della Casa del Double Chevron ideato per anticipare le linee delle auto attuali e future.

Proprio come il prototipo, infatti, il frontale è stato pensato con forme squadrate e dotato degli ormai iconici fari full LED con firma luminosa sia verticale che orizzontale, in mezzo ai quali è stato incastonato il nuovo logo della Casa.

Citroën C3 Aircross (2024), il posteriore

Dietro, invece, i progettisti hanno scelto di optare per delle linee molto verticali, pensate per lasciare una grande quantità di spazio nel bagagliaio. Il posteriore, infatti, è dotato di un lunotto quasi perfettamente perpendicolare al terreno, fondamentale per accogliere tanti bagagli ma anche due passeggeri in più, grazie alla possibilità dei 7 posti (non è ancora chiaro se di serie o a richiesta).

Più in generale, se le linee vi ricordano quelle della appena presentata Opel Frontera, non siete sulla strada sbagliata perché, proprio in ottica di sinergie di Gruppo, le due auto condividono un grande numero di componenti, nonché la piattaforma e il progetto: qualcosa che si può vedere per esempio nel montante C.

Citroën C3 Aircross (2024)

La Casa francese in questa prima fase non ha divulgato i numeri precisi delle dimensioni della nuova Citroen C3 Aircross, l'unico dato certo è quello della lunghezza, pari a 4,39 metri, ovvero ben 23 cm in più dell'attuale generazione, ferma a 4,16 metri.

Citroen C3 Aircross 2024, gli interni

Come anticipato, in questa prima fase Citroen non ha divulgato foto degli interni della nuova Citroen C3 Aircross. Possiamo comunque ipotizzare che l'auto sarà dotata di un moderno sistema di infotainment con schermo da circa 10 pollici e con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, abbinato a una plancia dallo stile semplice e funzionale.

Uno dei pochi dettagli che possiamo ipotizzare con maggiore certezza, guardando i numeri divulgati in occasione del debutto della cugina tedesca, è il volume di carico del bagagliaio, che dovrebbe superare i 460 litri in configurazione a 5 posti e diventare di 1.600 litri con gli schienali della seconda fila abbattuti.

Citroën C3 Aircross (2024), il posteriore

Citroen C3 Aircross 2024, i motori

Anche per quanto riguarda i motori Citroen non è scesa molto nei dettagli. Quel che è certo però è che la nuova C3 Aircross monterà unità 100% elettriche o mild hybrid a 48 Volt, con il motore a combustione che dovrebbe essere il collaudato 1.2 PureTech da 100 CV, modificato recentemente con l'adozione della nuova distribuzione a catena.

La presentazione europea e l'arrivo sul mercato della nuova Citroen C3 Aircross avverranno prima dell'estate, periodo durante il quale arriveranno maggiori informazioni e saranno divulgati i prezzi.