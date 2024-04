La nuova Citroen C3 amplia la gamma motori e accoglie ora un'unità benzina e una ibrida. In entrambi i casi si tratta del 1.2 PureTech turbo da 100 CV, disponibile con cambio manuale in versione puramente termica e automatico doppia frizione 6 rapporti in abbinamento al mild hybrid.

La prima è ordinabile da oggi, la seconda invece arriverà più avanti.

Le caratteristiche

Il 1.2 3 cilindri, rinnovato nella distribuzione non più a bagno d'olio ma a cinghia, nella versione ibrida ha 205 Nm di coppia (55 sviluppati dal motore elettrico da 21 kW) e permette - secondo i dati ufficiali - di passare il 50% del tempo in citta in modalità elettrica grazie alla sistema da 48 Volt. Sempre secondo quanto dichiarato dalla Casa la nuova Citroen C3 ibrida abbatte i consumi del 10% rispetto a una versione puramente termica, con emissioni di C02 di 117 g/km, perfette per rientrare nell'ecobonus 2024. Infine, se si ha bisogno di una spinta in più, il motore elettrico integrato nella trasmissione può dare 9 kW in più di potenza (circa 12 CV).

La versione puramente termica dichiara invece 126 g/km di CO2 emessa, anche in questo caso un livello che permette di approfittare degli incentivi auto 2024.

Come è fatta

A livello estetico la nuova Citroen C3 con il 1.2 rimane praticamente identica alla versione elettrica, fatta salva naturalmente la presenza dello scarico, nascosto però dietro il paraurti. Per il resto di differenze non ce ne sono.

Stesso discorso per gli interni, dove la Citroen C3 2024 mantiene l'arredamento minimal con strumentazione digitale inserita in una palpebra davanti al guidatore e monitor centrale da 10,25", di serie sull'allestimento più ricco. La entry level invece sfrutta lo smartphone, da sistemare in un'apposita staffa, per gestire contenuti multimediali, navigazione e telefonate. Anche il bagagliaio non cambia con 310 litri di capacità minima e schienali posteriori abbattibili con schema 60:40.

Citroen C3 2024 ibrida, gli interni

Rimangono anche soluzioni dell'universo "Advanced Comfort" di Citroen, già presenti su molti modelli della Casa. Da una parte i sedili imbottiti con una speciale schiuma poliuretanica per garantire il giusto sostegno e sufficiente morbidezza, dall'altra ammortizzatori con due smorzatori idraulici alle due estremità, per estensione e compressione, così da migliorare la risposta su ogni tipo di terreno.

Citroen C3 ibrida, prezzi e allestimenti

Gli allestimenti della Citroen C3 2024 ibrida sono gli stessi dell'elettrica: You e Max. Il primo di serie offre luci LED, cerchi in lega da 16", sospensioni Citroën Advanced Comfort, frenata automatica d'emergenza, Rear Parking Assist e aria condizionata manuale. Il secondo aggiunge carrozzeria bi-colore, cerchi in lega da 17", luci posteriore LED, monitor centrale da 10,25", sedili Citroën Advanced Comfort, schienale posteriore abbattibile 60:40, climatizzatore automatico, caricatore wireless per lo smartphone e telecamera posteriore.

Per quanto riguarda i prezzi sono ancora da confermare sia per la nuova Citroen C3 benzina sia per la ibrida.