La gamma di elettriche di casa Citroen si espanderà a breve con la nuova C3 Aircross. La seconda generazione del crossover compatto potrebbe essere proposta esclusivamente a batteria, con architettura, motori e stile fortemente ispirati alla nuova C3 (o e-C3).

Il suo debutto potrebbe avvenire verso la fine del 2024 o nel 2025 e una volta sul mercato potrebbe essere una delle elettriche più accessibili del suo segmento, con un prezzo di listino di circa 25-30.000 euro.

Legame stretto con la C3

Non ci sono ancora foto ufficiali della C3 Aircross elettrica (che per semplicità potremmo ribattezzare "e-C3 Aircross"), ma abbiamo provato ad immaginarne il look nel nostro render esclusivo. Come la generazione attuale, pensiamo che anche il design della futura Aircross sarà legato a quello della C3.

Vista l'evoluzione in chiave crossover della compatta francese, però, la Aircross potrebbe differenziarsi ulteriormente puntando su un'altezza da terra superiore e una lunghezza maggiore. In particolare, la Citroen potrebbe allungarsi fino a 4,3 metri, migliorando anche l'abitabilità e la capacità di carico.

Al tempo stesso, il modello potrebbe ricevere un frontale leggermente diverso e più massiccio, pur mantenendo i fari a LED a forma di C. Ci aspettiamo anche dei passaruota più ampi per ospitare ruote di dimensioni più generose.

Citroen C3 Aircross (2024), il render di Motor1.com

Interni e motori

Gli interni dovrebbero essere molto simili a quelli della C3, con un nuovo quadro strumenti digitale e un monitor centrale da 10,25" per l'infotainment. Anche sulla Aircross dovremmo trovare i sedili Advanced Comfort, imbottiti con una speciale schiuma poliuretanica per dare la giusta via di mezzo tra morbidezza e sostegno.

Nuovo anche il tunnel centrale, che è stato ridisegnato includendo anche un piccolo selettore per la trasmissione.

A livello di motorizzazioni, la C3 Aircross elettrica dovrebbe adottare un'unità anteriore da 113 CV e un pacco batterie litio ferro fosfato da 44 kWh. Nella C3, per questo powertrain vengono dichiarati 320 km di autonomia, con una ricarica dal 20 all'80% in meno di 30 minuti grazie alla potenza massima accettata di 100 kW in corrente continua. La velocità massima è di 135 km/h e lo 0-100 avviene in circa 11".

Nuova Citroen C3, gli interni

Tuttavia, non è da escludere la presenza della batteria da 54 kWh e del motore elettrico da 156 CV presenti già sulla Jeep Avenger e sulla Fiat 600e, che permettono un'autonomia di circa 400 km.

È possibile, comunque, che in futuro la gamma della Citroen venga ampliata includendo versioni con batteria più grande o anche motorizzazioni a benzina mild hybrid.