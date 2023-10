Lunghezza: 4.010 mm

La Citroen C3 è certamente una delle più formidabili trasformiste della storia del marchio: in 20 anni e quattro generazioni ha cambiato aspetto in modo spesso radicale, passando da una prima molto vivace e un po' retro a una seconda decisamente elegante e raffinata, per poi diventare più originale con la terza. Versioni differenti capaci di raccogliere sempre tanto successo di vendite. Ora la nuova generazione di Citroen C3 cambia ancora una volta, con linee più verticali e spigolose che nascondono un'anima per la prima volta 100% elettrica.

A cambiare meno sono le misure: perfettamente calata nel segmento delle utilitarie, la quarta generazione supera di un'inezia i quattro metri di lunghezza. A spazio come sta? Decisamente meglio, almeno stando ai primi dati diffusi dalla Casa.

Citroen C3, le dimensioni

La nuova Citroen C3 ha guadagnato appena 14 mm in lunghezza, sufficienti a passare da 3.996 a 4.010 mm. Il passo, cioè la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, non è stato reso noto, anche se considerata la piattaforma Smart Car destinata alle piccole di Casa Stellantis, dovrebbe attestarsi sui 2,5 metri, specie considerando che la versione elettrica con cui si presenta ha bisogno di spazio per la batteria.

Citroën e-C3 (2024)

La larghezza cresce poco o nulla, rimanendo sul metro e 75 (1.750 mm) mentre è netto l'aumento dell'altezza che passa da meno di un metro e mezzo a 1,57 (1.570 mm), guadagnando ben 80 mm, a dimostrazione della volontà di migliorare l'abitabilità.

Citroen C3, abitabilità e bagagliaio

Anche degli interni della nuova Citroen C3 non sono stati diffusi i numeri nel dettaglio, ma come osservato, se la larghezza non cambia, la maggior altezza consente una postura più dritta e i nuovi sedili posteriori, con schienale frazionato 40:60 sull'allestimento più ricco, promettono più spazio per gambe e gomiti.

Nuova Citroen C3 2024, i sedili posteriori Nuova Citroen C3 2024, il bagagliaio

La capacità del bagagliaio è cresciuta appena di 10 litri, passando da 300 a 310 litri, a conferma del fatto che i cm in più sono finiti soprattutto nella zona riservata ai passeggeri. Anche l'accessibilità a prima vista sembra allineata alla precedente: il bagagliaio ha una soglia stretta e alta, con un accentuato scalino tra la sponda e il piano di carico.

La nuova Citroen C3 si presenta, per il momento, nella sola versione elettrica e-C3 e con un solo propulsore da 83 kW, 113 CV, alimentato da una batteria al litio ferro fosfato da 44 kWh e un'autonomia stimata di 320 km.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione e-C3 113 CV Elettrica Anteriore

Citroen C3, le concorrenti con misure simili

Le rivali della Citroen C3 sono sempre le stesse, ossia tutte le utilitarie di circa quattro metri. Tuttavia la particolare vocazione di questa elettrica la metterebbe in teoria anche in competizione con la Dacia Spring, che sfida come elettrica low cost con un prezzo annunciato di circa 25.000 euro. L'abbiamo quindi aggiunta alla lista delle utilitarie elettriche selezionate come rivali dirette della e-C3.