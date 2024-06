Aprono gli ordini per la Citroen C3 Aircross 2024, la nuova generazione del crossover francese rinnovato da cima a fondo. Estetica, meccanica, interni e gamma motori infatti sono inediti e per la prima volta in gamma compare anche un powertrain elettrico, affiancato da un classico benzina e un'unità mild hybrid.

I prezzi della nuova Citroen C3 Aircross partono da 18.790 euro per la benzina, 24.490 per la mild hybrid e 26.790 per l'elettrica.

Citroen C3 Aircross 2024, gli allestimenti

Il listino della nuova Citroen C3 Aircross si compone di tre allestimenti: You, You Pack Plus e Max.

Citroen C3 Aircross 2024, il posteriore

La Citroen C3 Aircross You di serie monta cerchi in acciaio da 16", luci anteriori LED, sospensioni Advanced Comfort, climatizzatore manuale, strumentazione digitale, staffa per lo smartphone, cruise control, riconoscimento segnaletica stradala, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza e, per l'elettrica, caricatore di bordo da 7,4 kW e cavo Modo 3.

In aggiunta l'allestimento You Pack Plus del crossover Citroen propone cerchi da 17" in acciaio, barre al tetto, cristalli posteriori oscuati, monitor centrale da 10,25", climatizzatore automatico, sensori e telecamera posteriori possibilità di riscaldare l'abitacolo da remoto, quest'ultima funzione è riservata alla Citroen C3 Aircross elettrica.

Citroen C3 Aircross 2024, gli interni

Infine la C3 Aircross 2024 Max offre cerchi in lega da 17", luci posteriori LED 3D, tetto a contrasto con la carrozzeria, sensori di parcheggio anteriori e caricatore wireless per lo smartphone.

Citroen C3 Aircross 2024, i prezzi