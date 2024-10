Il gruppo Chery è pronto a sbarcare in Italia con un proprio centro di ricerca e sviluppo. La notizia arriva direttamente da Wuhu, in Cina, dov'è in corso l'International User Summit, un evento che vede protagonista il colosso cinese (il secondo Costruttore per auto prodotte in patria, nonché il primo per veicoli esportati nel resto del mondo).

A parlarcene è stato Shawn Xu, ceo di Omoda e Jaecoo International e Vice President di Chery International.

I prossimi passi

Anche se Xu non l'ha confermato direttamente, il centro dovrebbe trovarsi nel torinese e conterà almeno 100 dipendenti. Qui, i tecnici di Chery si occuperanno di "testing & adaption" dei modelli prodotti in Cina.

Tradotto, una volta arrivati in Europa, i modelli passeranno per questo centro in cui si cercherà di adattare le vetture per le esigenze dei clienti del Vecchio Continente (nonché per rispettare i requisiti di omologazione), soprattutto in termini di assetto e - molto probabilmente - di sicurezza.

Il centro dovrebbe aprire nel corso del 2025 e in una fase successiva avrà anche il compito di progettare il design per i modelli pensati esclusivamente per l'Europa.

"In Europa per l'Europa"

Maggiori dettagli su questo nuovo impianto - a partire dall'esatta ubicazione e dall'inizio dei lavori - saranno diffusi nelle prossime settimane. A quanto pare, però, sono andati a buon fine i contatti tra il governo italiano e i vertici di Chery già avviati da tempo.

L'arrivo di Chery in Europa fa parte anche della strategia del gruppo chiamata "In Europe for Europe", che evidenzia la volontà della Casa di avviare sul territorio europeo tutta una serie di attività legate alla produzione e alla ricerca e sviluppo.

Motor1.com Omoda 5 2024 Jaecoo Jaecoo 7

A tal proposito, Chery sta valutando l'apertura di una Gigafactory nel Vecchio Continente, anche se molto dipenderà dall'andamento del mercato nel prossimo futuro. Mercato su cui Omoda & Jaecco (i due brand con cui il gruppo è arrivato in Europa negli scorsi mesi) vuole essere sempre più protagonista.

Nel 2025, oltre alla Jaecoo 5, vedremo anche la Omoda 3, un SUV di segmento B che sarà disponibile sia con motorizzazioni full hybrid a benzina che 100% elettriche.