Leapmotor ha iniziato la sua avventura in Italia con due modelli: T03 e C10. Il brand cinese controllato al 21% da Stellantis ha aperto gli ordini per le sue prime vetture, entrambe dotate di caratteristiche interessanti per la rispettiva categoria.

In questo caso ci concentriamo sulla C10, SUV elettrico di segmento D, che ha un focus specifico sul comfort e sulla tecnologia, con interni ampi e complessivamente ben fatti.

Leapmotor C10, la plancia

La plancia della Leapmotor C10 presenta un design moderno, caratterizzato dall'assenza di tasti fisici. Tutte le funzioni sono gestite tramite un display centrale da 14,6”, affiancato da un quadro strumenti digitale da 10,25”.

Il volante è dotato di due rotori, simili a quelli che si trovano nelle Tesla, e anche l'infotainment segue lo stile delle vetture di Elon Musk. Manca, però, l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto.

Il sistema operativo Leap OS 4.0 è connesso tramite rete 4G e riceve aggiornamenti via Internet. Questi update non riguardano solo l'infotainment, ma anche i sistemi di assistenza alla guida e la gestione del powertrain.

Leapmotor C10, finiture e materiali

I materiali utilizzati sono di buona qualità, con assemblaggi curati e un’ampia presenza di vani portaoggetti. Infatti, troviamo un totale di quattro portabicchieri nel tunnel centrale, oltre a uno spazio ricavato sotto la console. Grandi anche le tasche presenti nei pannelli delle portiere.

La forma dei sedili – in pelle sintetica - è classica, mentre l’imbottitura è piuttosto generosa. Sugli allestimenti top di gamma troviamo anche le funzioni di riscaldamento e ventilazione e le regolazioni elettriche.

Leapmotor C10, la spaziosità e il bagagliaio

L’architettura Cell-to-Chassis della Leapmotor consente di integrare il pacco batterie direttamente nella struttura dell’auto e di migliorare lo spazio a bordo (oltre ad aumentare la rigidità torsionale della carrozzeria). È anche per questa ragione che l’abitabilità della C10 è davvero importante ed è per questo motivo che anche chi siede dietro sta comodo, dato che non c’è il tunnel centrale.

Lo spazio posteriore della Leapmotor C10 Leapmotor C10, il bagagliaio

Un po’ meno abbondante è lo spazio per il bagagliaio, che è sotto la media del segmento. Qui troviamo una capacità minima di 435 litri, con la possibilità di arrivare a 1.410 litri abbattendo i sedili posteriori. C’è comunque un vano anteriore (frunk) con capacità di 32 litri per stivare alcuni piccoli oggetti o il cavo di ricarica.