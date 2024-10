La Mazda MX-5 35th Anniversary è stata svelata durante il weekend al Mazda Fan Fest 2024 al Fuji Speedway, in Giappone.Si tratta dell'ultima edizione speciale della MX-5 ND, naturalmente ideata per celebrare il 35esimo anniversario del modello e progettata in colorazione esterna Artisan Red con interni e capote beige. Non è ancora ufficiale se arriverà anche in Italia.

Rossa e beige

In base a quanto specificato da Mazda in questa breve presentazione agli appassionati, sia la versione soft top che la RF saranno offerte esclusivamente in Artisan Red, una vernice a triplo strato introdotta due anni fa in occasione della presentazione della CX-60 e riproposta anche all'interno sulle bocchette dell'aria, sulla parte superiore dei pannelli delle portiere e perfino sul portachiavi.

Mazda Mazda MX-5 35th Anniversary

Altre modifiche, inoltre, includono l'aggiunta del logo 35th Anniversary ricamato sui poggiatesta, nuovi tappetini specifici e sedili normali invece dei Recaro montati sulla 30th Anniversary nel 2019.

Tra le particolarità più iconiche del modello bisogna sicuramente menzionare l'interno rosso e beige progettato ricordando alcune edizioni speciali della spider dei primi anni 2000 e i nuovi cerchi da 17 pollici dal design specifico mai visti prima.

Mazda Mazda MX-5 35th Anniversary, gli interni Mazda Mazda

Numerata ma non limitata

In base a quanto specificato dalla Casa in fase di presentazione, Mazda numererà singolarmente queste vetture speciali ma non limiterà artificialmente la produzione:

"Non abbiamo una quantità limitata perché vogliamo consegnarla a tutti coloro che la desiderano", ha dichiarato Shigeki Saito, Program Manager della Miata.

Una speciale targhetta posta davanti alla ruota posteriore sul lato destro, infatti, indicherà la posizione dell'auto nella sequenza di produzione, ma non una fine.

Mazda Mazda MX-5 35th Anniversary, I nuovi cerchi in lega dedicati

Il video di presentazione di un'influencer giapponese