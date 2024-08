L'abbiamo vista per la prima volta al Salone di Pechino lo scorso aprile. E ora sappiamo che verrà venduta sia in Cina che in Europa. Si tratta della Mazda EZ-6, una berlina (anche) elettrica che rappresenta una sorta di erede indiretta della Mazda6 - ritirata dal mercato italiano a fine 2022 - e il prodotto della collaborazione con la Casa cinese Changan.

Dopo aver presentato il modello in Cina, nel corso di un evento svolto in Giappone il brand ha confermato che la vettura sarà venduta anche nel Vecchio Continente a partire da questo autunno.

Stile Mazda, interni Changan

La EZ-6 è basata sulla Changan Deepal SL03, ma il suo stile riprende in pieno il design Kodo caratteristico del marchio nipponico. La Mazda misura 4,92 metri in lunghezza, 1,89 metri in larghezza e 1,48 metri in altezza, risultando leggermente più grande rispetto alla precedente Mazda6.

Mazda EZ-6

Il modello presentato a Pechino aveva cerchi aerodinamici da 19", un ampio tetto panoramico in vetro un abitacolo piuttosto curato, per quanto stilisticamente diverso da tutte le altre Mazda.

Secondo quanto dichiarato dai brand al momento della presentazione, la EZ-6 sarà venduta come elettrica e ibrida plug-in. La prima sarà a trazione posteriore, con una distribuzione del peso perfettamente equilibrata 50:50 e sospensioni posteriori multi-link.

Il powertrain

Mazda non ha ancora rivelato i dettagli relativi al powertrain e alla batteria, ma in precedenza ha dichiarato che la versione completamente elettrica avrà un'autonomia di 600 km (molto di più, quindi, dei circa 200 km nel ciclo misto WLTP garantiti dalla MX-30, l'unica Mazda elettrica in listino).

Mazda EZ-6, gli interni

Il modello ibrido plug-in, invece, coprirà ben 1.000 km. Vale la pena di notare che queste cifre si riferiscono al ciclo cinese CLTC, tendenzialmente più ottimistico del WLTP.

La EZ-6 avrà sistemi di assistenza alla guida di livello 2.5, con processore Qualcomm, quattro telecamere esterne HD e 12 radar. Per saperne di più, non resta che attendere ancora qualche settimana.

La Mazda EZ-6 vista dal vivo