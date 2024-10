L'utilizzo dell'eFuel fa parte dell'impegno di Bentley "per ridurre le emissioni complessive, anche quelle derivanti da eventi mediatici globali". La casa inglese lo scrive in una nota ufficiale in cui da l'annuncio del primo media drive globale al mondo che ha utilizzato eFuel sostenibile.

Per l'esattezza 157 ospiti da tutto il mondo sono arrivati ​​in Svizzera per il lancio della Continental GT Speed ​​di quarta generazione e per la prima volta è stato utilizzato eFuel con l'obiettivo di dimostrare la sua compatibilità con i motori a combustione esistenti.

La miscela utilizzata da Bentley

La prova speciale ha coinvolto 12 Continental GT Speed lungo un percorso di guida che ha unito quattro famosi passi di montagna (Sustenpass, Grimselpass, Nufenenpass e San Gottardo). Dopo oltre 4500 tornanti e circa 12.900 km in sette giorni, stando ai dati raccolti da Bentley c'è stata una riduzione del 30 percento dell'impatto complessivo di carbonio per ospite.

Bentley 12.900 km in sette giorni

L'eFuel utilizzato è un carburante completamente sintetico sviluppato da un consorzio internazionale guidato da Highly Innovative Fuels (HIF) Global, sostenuto da Porsche e prodotto nell'impianto pilota Haru Oni ​​nella regione di Magallanes in Cile. La CO2 biogenica viene catturata da un processo di birrificio e combinata con l'idrogeno creato dall'elettrolisi dell'acqua per creare metanolo, che può quindi essere raffinato in benzina.

Bentley La Bentley Continental GT dimostra gli eFuel

La miscela utilizzata da Bentley per il suo Global Media Drive era R75, ovvero 75 percento di eFuel e 25 percento di benzina ordinaria. Il carburante è stato utilizzato sia per la flotta di Continental GT Speed ​​sia per la flotta di supporto degli autisti, mentre le batterie ibride da 25,9 kWh sono state caricate con elettricità rinnovabile al 100 percento da impianti idroelettrici e turbine eoliche locali.

Sempre stando alle dichiarazioni della casa, la combinazione delle prestazioni del propulsore Ultra Performance Hybrid della nuova Continental GT, dell'eFuel e dell'elettricità rinnovabile al 100 percento dell'hotel ha consentito una riduzione del 93 percento delle emissioni di CO2 dei veicoli rispetto agli eventi precedenti.