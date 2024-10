Dopo una serie infinita di test e un viaggio di 3.000 km in tutta Europa, la Bentley Batur Convertible è entrata nella fase finale dei collaudi. Così, il lancio della W12 più potente mai prodotta dalla Casa britannica si avvicina sempre di più.

Creata dalla divisione Mulliner, la Batur Convertible rappresenta la terza vettura della serie Coachbuilt, dopo la Bacalar barchetta e la Batur coupé e sarà realizzata in soli 16 esemplari. Questi saranno gli ultimi modelli della storia di Bentley a equipaggiare l'iconico 12 cilindri, capace di sviluppare ben 750 CV.

Il programma di "allenamento"

Il programma di validazione della Batur Convertible prevede test approfonditi per garantire la qualità e le prestazioni del veicolo. Queste attività includono prove di resistenza sia del motore che dell'intera auto, oltre a test ambientali, simulazioni di esposizione alla luce solare, valutazioni aerodinamiche, prove di rumore e vibrazioni, e analisi della dinamica di guida.

Oltre 120 test individuali coprono vari aspetti della vettura, dalla finitura dei dettagli, come i comandi di ventilazione in oro “organ stop”, all'hardware e software del motore W12.

Bentley Bentley Batur Convertible, la fase di collaudo

In generale, la fase di collaudo prevede 58 settimane di prove su due prototipi di pre-serie: la Batur Convertible Car Zero e la Batur Convertible Engineering Car. Parte del processo di validazione è già iniziata, con un viaggio di 3.000 km attraverso cinque Paesi europei, partendo dalla Germania e attraversando Italia, Francia e Spagna.

Il percorso ha compreso diverse tipologie di strade, dalle montagne alle autostrade, con una breve sosta a Monaco per le fotografie ufficiali prima di proseguire verso Idiada, in Spagna, per i test ad alta velocità su piste private.

Le prossime fasi di collaudo si concentreranno su sette settimane. Durante questo periodo, la Batur Convertible sarà sottoposta a test su percorsi di handling, strade miste e superfici difficili, con particolare attenzione alla resistenza e alle prestazioni a velocità elevate. I dati raccolti serviranno a garantire che la vettura soddisfi tutti gli obiettivi tecnici previsti.

Due prototipi a cinque stelle

Come tutti i modelli della gamma Mulliner Coachbuilt, anche la Bentley Batur Convertible offre un livello elevatissimo di personalizzazione. Ogni cliente ha la possibilità di scegliere il colore e la finitura di ciascuna superficie, sia all'esterno che all'interno dell'auto.

Il prototipo utilizzato per lo sviluppo ingegneristico, la Batur Convertible Car Zero, è stato curato con lo stesso livello di attenzione che caratterizza un modello destinato ai clienti.

Infatti, la verniciatura esterna della Bentley è stata realizzata in un colore personalizzato, una combinazione duo-tone di Vermillion Gloss e Vermillion Satin. Elementi in fibra di carbonio lucida, come splitter anteriori, minigonne laterali e diffusore posteriore, impreziosiscono ulteriormente la carrozzeria.

Il cofano motore è rifinito con dettagli in Dark Titanium lucido sui lati, un motivo ripreso anche sui cerchi da 22", con razze in Gloss e Satin Black Titanium e accenti in Vermillion Gloss.

Bentley Le due Bentley Batur Convertible impiegate durante il collaudo

La seconda vettura di sviluppo, denominata “Engineering Car”, presenta specifiche completamente differenti. La carrozzeria è verniciata in Midnight Emerald, abbinata a elementi in fibra di carbonio lucida e finiture in Satin Dark Titanium per il cofano e le griglie inferiori del paraurti. La griglia anteriore segue un tema ombré a tre colori che combina tonalità di Beluga lucido, Satin Dark Titanium e Mandarin.

All'interno, l'abitacolo riflette lo schema cromatico esterno con rivestimenti in pelle Cumbrian Green e Porpoises, arricchiti da cuciture e profili in Mandarin. Elementi distintivi includono le bocchette d'aria Bullseye e i comandi “Organ Stops” in titanio lavorato. Il tutto è completato da una firma audio incisa al laser, che celebra il motore W12.