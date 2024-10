I fari gialli delle auto, fino a trent'anni fa tipici delle vetture francesi, stanno per tornare di moda? Renault sembra crederci e lo fa con la concept Fl4wer Power vista al Salone di Parigi 2024.

In realtà il dettaglio dei fari gialli, ottenuti sovrapponendo un pannello plastico colorato alle luci a LED anteriori della Renault 4 E-Tech Electric, è solo una parte di una show car che punta tutto sull'effetto nostalgia e sui richiami agli Anni '60 e ai "figli dei fiori".

Siamo quindi di fronte a una trovata estemporanea di grande effetto, almeno su baby boomer, generazione X e Y, o a qualcosa che potremmo vedere presto su strada? Scopriamolo assieme.

Fari gialli sulle auto Francesi dal 1936 al 1992

Non è la prima volta che Renault ripropone il tema dei fanali gialli e un esempio recente, oltre alla concept su base Renault 4 vista a Parigi, è quello della Renault 17 restomod che sfoggia brillanti gruppi ottici gialli. Evidentemente nell'immaginario collettivo dei francesi sono ancora ben impresse le immagini delle auto a fari gialli che sfrecciano nella notte, una visione che sblocca in molti il flusso dei ricordi.

Renault Renault Fl4wer Power concept, il dettaglio dei fari gialli anteriori

In Francia i fari gialli sono stati infatti obbligatori su tutte le auto immatricolate dall'aprile del 1937 al 31 dicembre del 1992, sostituiti poi dai fari bianchi che montano le auto vendute in tutti gli altri Paesi europei.

Renault 4 (1961-1993)

Insomma, per oltre cinquant'anni solo le auto francesi e poche altre hanno circolato con i fari gialli e quando venivano importate in altri Paesi, come l'Italia, venivano fornite di lampade bianche.

Funzionano meglio nella nebbia?

Il motivo di questa unicità dei francesi? Secondo alcune fonti i primi a chiedere i fari gialli sono stati i militari d'Oltralpe che in vista di un imminente conflitto con relativa invasione avevano pensato di poter distinguere così i mezzi francesi da quelli tedeschi o italiani che usavano fari bianchi.

Renault Renault 4 (1961-1993), il dettaglio dei fari gialli

Per altri invece i fari di colore "giallo selettivo" (qui la pagina di Wikipedia in inglese) sono stati scelti dal governo di Parigi sulla base di uno studio dell'Accademia francese delle scienze del 1934 che riportava queste conclusioni:

"Le osservazioni fatte dagli utenti, e in particolare da quelli con una formazione scientifica, dimostrano che i fari illuminati con luce gialla abbagliano meno di quelli a luce bianca e che, quando due auto si incontrano, la durata del periodo di riadattamento dell'occhio dopo l'abbagliamento è notevolmente ridotta. La luce gialla fa sì che la luce si rifletta meno sulla nebbia in caso di nebbia o sulle gocce di liquido in caso di pioggia. Sembra aumentare il valore dei contrasti e quindi ridurre l'affaticamento degli occhi."

Renault Renault R17 Electric Restomod x Ora Ïto

L'Europa ha scelto i fari bianchi

Nella pratica poi questi dati sembrano essere stati smentiti da studi successivi, al punto che nessun'altra nazione al mondo, a parte le colonie ed ex colonie francesi, il Giappone e la Nuova Zelanda, ha mai adottato i fari gialli obbligatori.

Anche in Italia sembra che sia possibile montare fari a luce gialla (anabbaglianti e abbaglianti) solamente su auto omologate prima del 1° ottobre 1993, ovvero le auto d'epoca.

Renault I fari bianchi della Renault 4 E-Tech Electric di serie

Questo ci porta a concludere che difficilmente Renault proverà a chiedere la modifica del regolamento ECE 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che per le auto omologate dal 31 luglio 2016 ha confermato l'obbligo di utilizzare fari anteriori bianchi, lasciando libera scelta tra bianco e giallo selettivo per i soli fari fendinebbia.