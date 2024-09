La Renault 17 degli Anni '70 era una sorta di crossover tra una coupé e una station wagon. È uno dei classici del marchio. Ora la Casa francese presenta una versione Electromod: il motore a benzina da 1,6 litri che azionava le ruote anteriori nell'originale è sostituito da un motore elettrico da 200 kW (272 CV) sull'asse posteriore.

Il motore potrebbe essere strettamente legato al motore "e-PT-200kW" che Renault prevede di utilizzare nelle sue auto elettriche a partire dal 2027, scrive Autocar. Questo motore, sviluppato insieme a Valeo, è stato annunciato nell'autunno del 2023 e, come i motori utilizzati finora, è progettato per funzionare senza magneti permanenti e quindi senza terre rare. A differenza dei precedenti motori sincroni a eccitazione elettrica (EESM) del marchio, tuttavia, il motore è progettato per 800 volt.

Telaio in carbonio e peso leggero

Con i suoi 200 kW di potenza, ovvero 272 CV, la R17 Electric Restomod x Ora Ito (il nome ufficiale della concept car) è progettata per sprintare molto più velocemente della storica antenata con motore a combustione da 107 CV, che però impiegava quasi 10 secondi per lo sprint: nel mondo della combustione degli Anni '70 era veloce, oggi è piuttosto lento.

Naturalmente, l'originale non pesava molto più di una tonnellata. Nella Renault 17 elettrica, si dice che un telaio in carbonio riduca il peso a vuoto a 1,4 tonnellate, mentre una Renault Megane E-Tech Electric pesa circa 1,7 tonnellate.

Il nuovo studio sembra essere un modello a quattro posti e tre porte come l'originale. La griglia posteriore a lamelle è un elemento caratteristico.

Un design che rispetta l'originale

Il design di questa concept Renault è stato sviluppato insieme al designer francese Ora Ito (Wikipedia). È spigoloso come il modello a combustione e sono state adottate anche molte caratteristiche della carrozzeria. Ad esempio, l'auto non sembra avere un montante del tetto dietro il finestrino anteriore, probabilmente non ideale in termini di sicurezza in caso di incidente.

Nella parte posteriore della R17 elettrica c'è una striscia luminosa continua al posto delle luci posteriori rettangolari.

Sono stati adottati anche i fari gialli dei modelli francesi di questo periodo. Tuttavia, in questo caso sono rettangolari e a fessura, anziché rotondi come nell'originale. Ito ha scelto anche le aperture angolari per le ruote.

L'auto avrà le stesse porte, gli stessi finestrini e lo stesso sottoscocca dell'originale, ma sarà significativamente più bassa e più larga di 17 cm. La R17 degli anni '70 era lunga 4,26 metri, larga 1,65 metri e alta solo 1,31 metri.

Classica e moderna anche dentro

L'abitacolo è stato progettato nello stile degli Anni '70; ciò include non solo le forme stravaganti del volante e degli strumenti, ma anche la combinazione di colori marrone e beige.

Divertente: design del paravento con aspetto da roditore I sedili posteriori sono probabilmente solo quelli di emergenza.

Lo studio Electromod sarà esposto al Salone dell'Auto di Parigi in ottobre. Renault ha anche in programma di presentare la sua R4 elettrica come auto di serie, con la quale il produttore continua la serie retro iniziata con la R5 elettrica, che includerà anche una Twingo elettrica. Tuttavia, non è prevista una versione di produzione per la R17.

Il successo dello stile retrò

I modelli retrò ben fatti come la Fiat 500 Electric, la Renault 5 Electric o questa ripresa della R17 sono popolari. Possono ricordare alla clientela (che sta invecchiando demograficamente) la loro giovinezza e quindi dare sicurezza in un'epoca caratterizzata da molti cambiamenti. Ma forse è meglio chiedere a un sociologo o a un filosofo della cultura...