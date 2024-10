Tra le novità che vedremo nel 2025 ci sarà anche una nuova ammiraglia Morgan. Dopo cinque anni la Plus Six terminerà la sua carriera e per chiudere in bellezza la casa ha pensato ad una serie limitata a soli 30 esemplari che ha chiamato Plus Six Pinnacle.

E' un'edizione da collezionisti, che rappresenta l'ultima auto sportiva Morgan di forma classica ad alta potenza, l'epilogo di una discendenza che risale a più di 50 anni fa, all'inizio della produzione della Plus 8 nel 1968.

Limitata, ma personalizzabile

La Plus Six Pinnacle sarà pure disponibile in 30 unità, ma questo non significa che saranno tutte uguali. Anzi, ogni Plus Six Pinnacle sarà disponibile con una delle tre varianti di colore degli interni che comprendono tre nuove opzioni di pelle Morgan (Fawn, Explore e Riviera), sviluppate in collaborazione con Bridge of Weir. Anche per gli esterni si potrà scegliere tra varie tipologie di vernice e senza costi aggiuntivi.

A bordo l'esclusività è mantenuta alta con legno di teak, tappeti in pelle di pecora naturale e speciali cuciture artigianali sui rivestimenti dei sedili.

Tutte le edizioni Plus Six Pinnacle saranno consegnate con una finitura satinata argento caldo per cerchi, parasassi e cruscotto e una finitura lucida sul tappo del serbatoio del carburante flip-up in stile Le Mans.

Morgan Motor Morgan Plus Six Pinnacle

Un'eredità importante

Con un'eredità lunga quasi 60 anni, iniziata con la Plus 8 con motore V8 nel 1968 ed evolutasi nella Plus Six con motore a sei cilindri in linea nel 2019, le 30 Plus Six Pinnacle saranno le ultime auto sportive Morgan ad alta capacità con la tradizionale silhouette ad ala.

Si possono già ordinare ad un prezzo a partire da 96.995 sterline (IVA inclusa nel Regno Unito) ovvero circa 166.000 euro al cambio attuale, 80.829,17 sterline più tasse del mercato locale (97mila euro circa).