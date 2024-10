La Hyundai Tucson compie 20 anni. Era infatti il 2004 l'anno in cui questo crossover, divenuto poi nel tempo sempre più apprezzato da migliaia di italiani, faceva il suo ingresso sul mercato europeo, evolvendosi successivamente in ben altre 3 generazioni, fino all'attuale.

E proprio per festeggiare questo importante compleanno, la Casa coreana ha annunciato l'arrivo sul mercato europeo e italiano della speciale versione 20° anniversario che, a partire dall'allestimento top di gamma Excellence, aggiunge all'auto una dotazione piuttosto ricca, esclusivi cerchi in lega da 19 pollici e finiture dedicate. Ecco i dettagli.

Una Tucson ricchissima

L'edizione speciale della Hyundai Tucson, in base a quanto dichiarato dalla Casa, è stata configura come pacchetto opzionale a scelta a partire dall’allestimento top di gamma Exellence.

Disponibile con tutti i powertrain offerti sul modello, dunque benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid (2 o 4 ruote mostri) e plug-in hybrid (sempre a 2 o 4 ruote motrici), prevede una dotazione di serie molto ricca, abbinata a cerchi in lega da 19 dal design esclusivo e a finiture esterne e interne in con una speciale finitura Satin Dark Grey, oltre a specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero.

Hyundai Hyundai Tucson 20° anniversario, il posteriore Hyundai Hyundai Tucson 20° anniversario, i cerchi in lega Hyundai Hyundai Tucson 20° anniversario, gli interni

All'interno, invece, la speciale versione prevede poggiatesta anteriori e i battitacco delle portiere anteriori personalizzati con il logo dell’edizione.

I prezzi

Ma quanto costa la Hyundai Tucson 20° anniversario? In base a quanto comunicato dalla Casa, per una 1.6 full-hybrid 215CV 2WD sono necessari 40.050 euro, cifra che può essere anche finanziata, in particolare in caso di permuta o rottamazione, con una rata di 249 euro al mese per 36 mesi a fronte di un anticipo pari a 7.440 euro.