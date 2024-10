Integrare completamente i veicoli con gli smartphone, migliorando la connettività del sistema di infotainment futuro che verrà svelato nel 2026. Con questo obiettivo Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno siglato una partnership tecnologica con Samsung Electronics.

L'accordo è stato sancito da una cerimonia ufficiale, presso il Samsung Electronics Seoul R&D Campus, alla presenza di Chang Song, Presidente e Responsabile della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group; Haeyoung Kwon, Vicepresidente e Responsabile dell'Infotainment Development Center di Hyundai Motor Group; Paul (Kyungwhoon) Cheun, Presidente e Chief Technology Officer (CTO) della divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics e Responsabile della ricerca Samsung; e Jinhee Choi, Vicepresidente esecutivo senior di 42dot.

L'era degli SDV

Hyundai Motor e Kia, in base all’accordo, svilupperanno una tecnologia che colleghi in modo perfettamente funzionale gli SDV (Software Defined Vehicle) all'ecosistema degli smartphone sfruttando "SmartThings" di Samsung Electronics. In pratica, attraverso l’integrazione con la piattaforma globale Internet of Things (IoT), ogni aspetto dell’utilizzo del veicolo sarà collegata allo smartphone.

Questa connettività potenziata permetterà innanzitutto a Hyundai Motor, Kia e Samsung Electronics di introdurre un servizio per la verifica della posizione del veicolo (tramite l'integrazione con "SmartThings Find"). L’accessibilità sarà assicurata dalla rete crowdsourcing di centinaia di milioni di dispositivi Samsung Galaxy che utilizzano la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per segnalare la propria posizione, senza necessità di copertura di rete. Per verificare la posizione del veicolo basterà usare l'app Connected Car Service e i clienti Hyundai e Kia saranno collegati agli account utente con Samsung Electronics.

Altre novità l'anno prossimo

Hyundai Motor e Kia, insieme a 42dot, intendono anche introdurre nuovi servizi attraverso la condivisione dei dati tramite l’interfaccia delle applicazioni (API) e kit di sviluppo software (SDK) con diversi partner commerciali, tra cui Samsung Electronics, grazie al sistema di infotainment di prossima generazione progettato su un ecosistema aperto.

Nella prima metà del 2025 Hyundai Motor e Kia hanno intenzione di organizzare la "2025 Developer Conference" e annunciare i piani per sviluppare software in cui sviluppatori esterni potranno partecipare direttamente e progettare "killer apps" ma anche un app market specifico per i veicoli SDV.