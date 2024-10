Da 0 a 100.000.000 di auto vendute in soli 57 anni. E' la storia di Hyundai Motor Company, che ha celebrato questo traguardo con una speciale cerimonia tenutasi negli scorsi giorni nello stabilimento di Ulsan, in Corea del Sud. Un luogo scelto tutt'altro che a caso, dato che nella cultura sudcoreana la città è considerata uno degli hub storicamente più importanti per l'industria automobilistica del Paese.

Ma qual è stata la centomilionesima Hyundai prodotta? Una Ioniq 5, che è stata consegnata direttamente al cliente dalla Casa.

50 milioni solo negli ultimi 11 anni

La crescita di Hyundai - che conta impianti di produzione anche in Turchia, India, Stati Uniti e Repubblica Ceca - è avvenuta soprattutto negli ultimi 11 anni. Come dichiarato dallo stesso brand, nel 2013 si festeggiavano i 50 milioni di veicoli prodotti, mentre nel periodo restante ne sono stati realizzati altrettanti 50 milioni.

Hyundai Tucson, uno dei modelli più venduti in Europa dalla Casa coreana

Risultati importanti per il marchio coreano, a cui hanno contribuito anche la nascita del brand Genesis (arrivato negli scorsi anni anche in diversi mercati europei, ma non in Italia) e soprattutto le sportive marchiate N. Dall'i30 N fino all'elettrica Ioniq 5 N, passando per una piccola bomba come l'i20 N, la divisione ad alte prestazione del marchio è entrata in poco tempo nel cuore degli appassionati, puntando tutto su vetture potenti, ma soprattutto divertenti da guidare.

I prossimi passi

E come saranno le prossime 100 milioni di Hyundai? Molte di queste, ibride ed elettriche. Di recente, infatti, la Casa ha dichiarato di voler espandere la propria gamma di modelli ibridi arrivando a 14 vetture nei prossimi anni.

Motor1.com Hyundai Ioniq 6 N, il render di Motor1.com

In tema di elettrico, invece, tra le novità più interessanti c'è da segnalare l'arrivo della Ioniq 6 N, la variante più "cattiva" della berlina a batteria prevista a fine 2025 (pochi mesi dopo il restyling della Ioniq 6).

In generale, il marchio punta a vendere 5,55 milioni di auto all'anno entro il 2030.