Oggi i SUV dominano la scena, ma se torniamo agli Anni '90 la situazione è molto diversa. Alla fine del 1993 Renault presenta il suo nuovo modello di fascia media, il successore della Renault 21: la Laguna.

Le linee della nuova arrivata, lanciata il 14 gennaio 1994, si ispirano alla Safrane e il modello di serie arriva nel settembre 1995. Il nome "Laguna" era già in circolo all'interno della Casa, fin dal 1990, e quando arriva sul mercato non si chiama sempre allo stesso modo: in Francia è "Nevada", in Germania "Grandtour".

Una svolta rispetto al passato

Il design arrotondato della Laguna contrasta con le precedenti auto della Losanga, più spigolose. Oltre ai tre motori a quattro cilindri, Renault offre per la prima volta nel segmento della Laguna un motore a benzina V6 da 3,0 litri da 167 CV, che consente una velocità massima di 220 km/h. Con il restyling del 1998, la potenza viene aumentata a 190 CV e la velocità massima a 235 km/h.

Renault Renault Laguna I (1994-2001)

In termini di qualità e affidabilità, la Laguna si classifica subito in alto, al secondo posto in un sondaggio del 1995 dell'istituto francese SOFRES, subito dopo la Toyota Carina e ben prima dell'Audi 80, della Opel Vectra, della Ford Mondeo, della Volkswagen Passat e della Citroën Xantia.

Tuttavia, un problema di corrosione nei passaruota posteriori e nelle minigonne laterali (risolto solo alla fine del 1995) viene riconosciuto dai clienti solo dopo l'inizio delle vendite e alcune subiscono un richiamo.

L'abitacolo della Laguna è caratterizzato da una plancia molto originale, con tutto a portata di mano. I comandi del clacson sono collocati nella campana del volante (una novità assoluta per un'auto francese) e le luci di emergenza sono più facilmente accessibili ai passeggeri per evitare le ricorrenti critiche degli acquirenti tedeschi. Tuttavia, per non offendere i clienti francesi, Renault opta per due comandi per il clacson: nel volante e il solito comando all'estremità della leva delle luci.

Renault Renault Laguna I (1994-2001)

La gamma si articola inizialmente su quattro livelli di allestimento: RN, RT, RXE e V6. L'equipaggiamento è molto limitato nei modelli base, ma diventa molto decente una volta raggiunta la metà della gamma.

Sempre più lussuosa

A questa gamma si aggiunge presto la tradizionale versione "Baccara", che offre un lussuoso abitacolo beige con rivestimenti per metà in pelle e per metà in lino e l'ABS a partire dal settembre 1995.

Renault Renault Laguna Baccara

A partire dall'anno di produzione (1998), questa versione viene sostituita dall'esclusiva e meno comune "Initiale", che offre un abitacolo completamente in pelle e un interno grigio chiaro, mentre i monogrammi "Initiale Paris" grigio metallizzato sono collocati accanto agli indicatori di direzione.

Infine, la Laguna riceve un abitacolo estremamente lussuoso, denominato "Pozzoti" dal nome di un designer italiano. Questa versione con una miscela di pelle e velluto leggermente infeltrito è disponibile solo in un'edizione limitata di sette unità ed è riservata al mercato di lusso di Singapore.

La carriera sportiva

L'orientamento dolcemente sportivo della Laguna diventa noto come "2.0 S" o "RTi", con i monogrammi 16V sulle portiere anteriori e il motore a benzina 16V da 2 litri (1.948 cc) di Volvo (tipo N7Q) con 140 CV (il motore della Volvo S40/V40). Nel luglio 1999, questo blocco Volvo viene sostituito da un più moderno "motore F" Renault sotto forma di un 2,0 litri 16V con 136 CV, ma con più coppia e consumi inferiori (-13%).

Una versione ancora più potente viene introdotta nel 1995 come Laguna Biturbo Hartge. Il tuner Hartge installa qui il V6 della Safrane Biturbo e l'auto raggiunge una velocità massima di 254 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Eroga una potenza massima di 280 CV a 5.500 giri/min e una coppia di 399 Nm a 3.000 giri/min. È dotata di un cambio manuale a cinque rapporti e la potenza viene trasmessa alle ruote anteriori. Si dice che ne siano stati costruiti solo 5 o 7 esemplari.

Renault Laguna BTCC

A proposito di prestazioni, Renault iscrive la Laguna al British Touring Car Championship (BTCC) nel 1994. Vengono mantenuti Alain Menu e il campione del 1992 Tim Harvey, già piloti nel 1993. Menu e la Renault si classificano secondi, dietro a Gabriele Tarquini e alla sua Alfa Romeo 155, e la stagione porta tre vittorie (due per Menu e una per Harvey).

Cosa dice la stampa

"Che prestazioni!", scrive l'ADAC nel 1995, riconoscendo una piccola rivoluzione francese rispetto alla Renault 21. "L'intera vettura dà un'impressione di rigidità e solidità", si legge, insieme a lodi sull'eccellente leva del cambio. Secondo i tester, si sposa perfettamente con il motore a benzina da 2,0 litri da 113 CV, "potente e ricco di coppia".

Anche il comportamento di guida, compresa la stabilità direzionale e lo sterzo, impressiona i giornalisti tedeschi. Tuttavia, vengono criticate le sospensioni piuttosto rigide e i sedili anteriori eccessivamente morbidi.

Renault Renault Laguna I facelift dal 1998

Gli ultimi anni della "prima" generazione

Nell'aprile 1998, la Laguna riceve un lifting. Oltre a nuove varianti di allestimento (RNE, RTE, RXE, RXT) e al climatizzatore di serie, il frontale viene dotato di nuovi fari, mentre l'intera fascia posteriore viene rinnovata e diventa arancione nella parte superiore e rossa in quella inferiore.

Anche il paraurti anteriore viene ridisegnato e dotato di fari fendinebbia rotondi, utilizzati anche sui modelli Mégane I Fase 2, Scénic I Fase 2 e Twingo I Fase 3. Il caratteristico spoiler a "branchie" viene abbandonato a favore di una semplice striscia di plastica, che aumenta l'altezza da terra nella parte anteriore.

A livello tecnico, vengono introdotti nuovi motori a benzina: un 1,6 litri a 16 valvole da 110 CV, un 1,8 litri a 16 valvole da 115 CV e un 2 litri a 16 valvole da 136 CV. Anche i diesel vengono rivisti: il grande 2,2 litri dT riceve un turbo che migliora la potenza e la coppia. In seguito, viene presentata la primissima versione del dCi da 1,9 litri con 107 CV, che introduce il principio dell'iniezione common-rail ad alta pressione in Renault.

La produzione della prima Laguna termina nel 2001 dopo 1,52 milioni di unità.