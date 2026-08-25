La Renault 5 ha più autonomia e nuove personalizzazioni

La Renault 5 E-Tech si aggiorna in tanti piccoli dettagli. Non si tratta di un restyling, ma di un ritocco alla gamma e alle motorizzazioni della compatta francese, che vanta ora un'autonomia leggermente superiore e una dotazione ancora più completa.

I prezzi della versione aggiornata per l'Italia saranno comunicati nei prossimi giorni, ma non dovrebbero discostarsi troppo dai circa 28.000 euro necessari per il modello base. Il modello sarà protagonista al Salone di Parigi dal 12 al 18 ottobre.

Autonomia superiore

Uno degli interventi più interessanti riguarda le versioni già presenti in gamma. Renault ha lavorato sull'aerodinamica, introducendo una parte inferiore della carrozzeria ribassata e nuovi retrovisori, oltre a ottimizzare l'elettronica di gestione delle batterie.

Renault 5 E-Tech, la nuova colorazione Flame Red Foto di: Renault

La versione con batteria da 40 kWh, abbinata al motore da 120 CV, raggiunge ora un'autonomia omologata WLTP di 315 km, contro i precedenti 312 km.

Il miglioramento è più consistente sulla versione con batteria da 52 kWh. In questo caso l'autonomia sale fino a 430 km, rispetto ai precedenti 410 km. L'accumulatore è associato al motore da 150 CV.

La nuova Five

La novità più importante riguarda però la versione Five, destinata a rappresentare il punto d'accesso alla gamma.

L'attuale configurazione da 95 CV e 40 kWh verrà affiancata da una nuova soluzione con un motore elettrico da 110 CV, più compatto e leggero e appartenente alla stessa famiglia del propulsore utilizzato dalla Twingo E-Tech electric.

Renault 5 E-Tech, l'aggiornamento 2026 Foto di: Renault

Il motore sarà alimentato da una batteria LFP da 36,5 kWh con tecnologia cell-to-pack, soluzione che permette di ottimizzare il rapporto tra dimensioni, peso e densità energetica dell'accumulatore.

L'autonomia dichiarata arriva a 305 km WLTP, mentre per quanto riguarda la ricarica si raggiungono i 6,6 kW in AC e fino a 80 kW in DC.

Nuovi colori e personalizzazioni

L'aggiornamento porta con sé anche nuove possibilità per rendere la Renault ancora più personale.

Tra le novità c'è il colore Flame Red, disponibile dalla versione Five fino alla Iconic Cinq. Arriva inoltre il Metallic Schist Grey, proposto dalla Evolution alla Roland-Garros.

La personalizzazione può essere ulteriormente ampliata scegliendo il tetto Starry Black oppure la finitura Red o Warm Titanium per la parte superiore della carrozzeria. Per i cerchi della Techno e della Iconic Cinq è inoltre possibile scegliere una nuova finitura Gold.

Renault 5 E-Tech, l'aggiornamento 2026 Foto di: Renault

Nel configuratore entrano anche le nuove grafiche Vibrant5 e Hyper5, pensate per sottolineare ulteriormente il carattere della vettura. Cambia infine il rivestimento della Iconic, che passa dal precedente tessuto giallo mélange a una nuova tonalità blu mélange.

L'aggiornamento coinvolge anche la tecnologia. Il sistema e-call diventa compatibile con le reti mobili 4G, mentre debutta un nuovo caricatore wireless magnetico raffreddato compatibile con lo standard Qi2. Secondo Renault, può recuperare fino al 50% della batteria dello smartphone in un'ora, limitando contemporaneamente il rischio di surriscaldamento.

Un'altra novità è la modalità di guida Smart, che sostituisce la precedente MySense. Il sistema seleziona automaticamente tra Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida.

Infine, attraverso un aggiornamento over-the-air, arriva Gemini, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale di Google che sostituisce Google Assistant. L'obiettivo è rendere le interazioni più naturali, permettendo di formulare richieste conversazionali senza dover ricordare comandi specifici.

Fotogallery: Renault 5 E-Tech, l'aggiornamento 2026