La Porsche 911 con l'assetto ad aria costruita in Italia

Prendere una Porsche 911, una delle sportive più iconiche di sempre, e trasformarla in qualcosa di ancora più estremo, largo e spettacolare.

È questa l’idea alla base della Indecent 009, una reinterpretazione radicale della coupé tedesca realizzata da BTS Creativity, realtà italiana specializzata in personalizzazioni di lusso.

Un progetto che non si limita a modificare qualche dettaglio, ma ripensa completamente le proporzioni della 911 con un bodykit aggressivo, assetto ad aria, cerchi oversize e un abitacolo da vera special.

Una 911 con tanti muscoli

Il lavoro di trasformazione parte dalla carrozzeria, profondamente modificata per ottenere un aspetto più muscoloso e aggressivo. Il progetto Indecent prevede infatti la sostituzione e la modellazione di gran parte dei pannelli esterni originali, mantenendo solamente elementi come cofano, tetto e portiere.

Indecent 009, il posteriore Foto di: BTS Creativity

Il risultato è una silhouette più larga e imponente, con passaruota maggiorati che ospitano enormi cerchi realizzati appositamente per questo modello. La scelta dell’assetto pneumatico permette inoltre di abbassare completamente la vettura, fino a far sembrare le gomme quasi incastonate nella carrozzeria, creando un effetto scenografico tipico delle elaborazioni più estreme.

Anche il posteriore rappresenta uno degli elementi più caratteristici della Indecent 009. La coda è stata ridisegnata con forme molto più larghe, una fascia luminosa LED che attraversa tutta la parte posteriore e un doppio terminale di scarico centrale che sottolinea il carattere sportivo della vettura.

Motore e interni

Sotto la carrozzeria modificata rimane il carattere della 911 generazione 997.1 e 997.2, col tradizionale motore boxer aspirato capace di sviluppare 355 CV.

Indecent 009, gli interni Foto di: BTS Creativity

L’abitacolo di questa speciale Porsche segue la stessa filosofia dell’esterno: materiali pregiati, dettagli sportivi e una forte attenzione alla personalizzazione. I sedili Sparco rivestiti in materiale scamosciato, con struttura in carbonio, richiamano il mondo delle competizioni, mentre pelle e finiture curate ricoprono gran parte degli elementi interni.

Il prezzo della Indecent 009 non viene dichiarato pubblicamente, ma viene comunicato solamente ai clienti interessati: un dettaglio che conferma il carattere esclusivo di questa particolare trasformazione.

Una vera e propria famiglia

Da notare come la gamma Indecent si componga di altre elaborazioni estreme della 911, di cui si occupano varie officine sparse in tutto il mondo.

Indecent 008 Foto di: Indecent

Per esempio, la 008 punta su un aspetto da Dakar, mentre la 020 è tra le più esagerate, con fari LED integrati nel paraurti e un motore sovralimentato da 550 CV.