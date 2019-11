Le berline sono démodé a meno che non siano di lusso e coupè, esattamente come l’Audi A7 Sportback. E’ questa l’unico incrocio di generi che tiene botta allo strapotere dei SUV che da dieci anni monopolizzano gli interessi della maggioranza degli automobilisti in tutti i segmenti di mercato. A maggior quando si parla di auto che sono innanzitutto uno Status Symbol.

Vediamo allora quali sono i Pro e i Contro della berlina-coupé dei Quattro anelli, storica rivale della Mercedes CLS. Abbiamo provato la versione 50 TDI in allestimento quattro tiptronic Business plus .

Il design è il suo punto di forza. Vero è che non piace a tutti date le dimensioni imponenti e alcune soluzioni stilistiche pensate appositamente per farsi notare, come la terza luce stop larga quanto la macchina. Ma è proprio questa la “missione” dell’Audi A7: far sentire speciali chi la guida e chi ci viaggia a bordo ostentando a più non posso la tecnologia che contraddistingue questo modello. E’ ancora lei insomma “l’auto di Iron Man formato padre di famiglia”.

Le berline cinque porte - dove la quinta porta è quella (gigante) del bagagliaio - non sono certo paragonabili alle station wagon per cubatura del vano bagagli, ma sono incredibilmente pratiche da caricare perchè le valigie si possono caricare dall’altro. Rispetto ad una berlina tradizionale (a quattro porte) sono molto più pratiche.

In Audi sono campioni di effetti speciali. Fra Virtual Cockpit, doppio schermo centrale e illuminazione ambiente, l’effetto wow è garantito, ma non è fine a se stesso nella misura in cui l’abbondanza di funzioni risulta sempre “facile” da gestire. E soprattutto efficace dal punto di vista ergonomico durante la guida in termini di interazione uomo-macchina.

286 CV di potenza massima tra i 3500 ed i 4000 giri/min, ed un valore di coppia di 620 Nm tra i 2250 ed i 3000 giri/min. Eppure questa berlina coupè ben si difende anche in tema consumi nonostante la bilancia segni 1880 Kg. Merito dell’aereodinamica curata e del cambio a convertitore di coppia a 8 rapporti ben ottimizzato. Il risultato? Dopo un viaggio di oltre cinquecento chilometri, a pieno carico (4 persone + bagagli) e su mix di percorsi completo (50% autostrada, 30% extra urbano, 30% città), abbiamo consumato in media 7 litri/100 km. Per i dati di consumo in condizioni di viaggio normale vi rimando a questo articolo.

Nomen omen: in una business class la qualità percepita è fondamentale e questa A7 non delude. L’equipaggiamento del nostro esemplare non è nemmeno fra i più “carichi” (i sedili come vedete sono in pelle misto tessuto), ma l’atmosfera è comunque di alto livello. La concezione di “lusso” è alla Audi maniera ovvero orientata a trasmettere a guidatore e passeggeri un senso di alta tecnologia.

Un’auto come la A7 evoca l’idea di viaggio comodo. In business class appunto. Nei fatti quest’Audi è molto ben insonorizzata, spaziosa e assorbe ogni tipo di asperità ma... c’è un ma proprio a proposito delle sospensioni. Queste ultime, per quanto ad aria e regolabili, non lavorano come dovrebbero sugli avvallamenti in velocità, in particolare nella fase di compressione. L’intento di cullare gli occupanti si trasforma in un disturbo ondulatorio che scatena facilmente il famigerato mal d’auto.

I marchi premium tedeschi hanno l’abitudine di far pagare a parte un pò tutto. I clienti abitué ci hanno fatto il callo o forse nemmeno se ne rendono conto perchè il costo dell’accessorio viene annacquato nel canone di noleggio. Ma questo non significa che chi sceglie di comprare una quasi-ammiraglia non ci possa rimanere male ad esser costretto ad attingere pesantemente alla lista optional. Non fosse altro perchè bisogna perdere tempo a scegliere.

L'Audi A7, così come la sorella A8, è tra le prime auto a proporre su alcuni mercati (non in Italia) un sistema di guida autonoma pari a Livello 3. A proposito di Adas però, va segnalato che in autostrada e quindi a velocità, gli interventi del cruise adattivo su volante e acceleratore sono un po’ bruschi. Altri sistemi lavorano meglio.

E’ vero: oggi le auto che si aggiornano Over The Air (in rete) sono ancora pochissime. Ma dall’A7 in quanto portabandiera tecnologica del marchio te lo aspetti. Questa funzionalità però c’è solo per il sistema di navigazione e quindi principalmente per la cartografia digitale.