Riapre le proprie serrande il Garage di Motor1.com Italia e per il nuovo anno lo fa con una novità molto attesa che in molti ci avete richiesto tramite i nostri canali social. Si tratta della piccola Skoda Kamiq, il city SUV della casa di Mlada Boleslav che Andrea aveva provato già durante la presentazione ufficiale dopo il lancio al Salone di Ginevra, mentre Francesco aveva provato la versione 1.6 in occasione del nostro #PerchèComprarla.

Motore e tecnica, parliamone

Spazio stavolta invece per una nuova motorizzazione, quella da un litro. Sarà una delle versioni più intriganti per il mercato italiano se non si necessita del Diesel. Sì, la Kamiq che è giunta in redazione è il benzina da 1.0 Tsi da 115 CV abbinato al cambio DSG.

Dunque uno dei - teoricamente - migliori allestimenti tecnici per quello che è il tragitto cittadino. Una macchina che fa della disposizione degli spazi e della comodità alcuni dei propri punti di forza. Già, ma come si comporterà? L'approfondimento con il full test sarà tutto nelle mani di Andrea, mentre il nostro focus vedrà protagonista Alberto.

Simply Clever, ma non solo

L'approfondimento dunque sarà opera del nostro ultimo arrivato all'interno del team di Motor1.com Italia. Occhio dunque a tutto ciò che concerne il mondo simply clever per questa Kamiq, nelle sue declinazioni anche in relazione a quella che è la profonda digitalizzazione del SUV compatto ceco. E poi andremo a valutare come se la cava Laura. Chi è Laura? E' il nuovo assistente vocale di tutte le Skoda.

Diteci la vostra

Ecco, queste sono le nostre attese e aspettative, anche seguendo quelle che sono state le vostre richieste della scorsa settimana sui nostri canali social YouTube Community, Facebook e Instagram.

Continuate però a dirci la vostra, perchè il Full Test di Andrea Farina e l'approfondimento di Alberto Pellegrinetti si baseranno anche sui vostri commenti. Dunque, in attesa di aprire le serrande di questo nuovo Garage di Motor1.com, scriveteci su YouTube, Instagram e Facebook.