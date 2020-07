Per chi deve scegliere una nuova auto, la Volkswagen Golf 8 (guardate la prova del Perché Comprarla) è molto probabilmente un modello che viene preso in considerazione: è l’erede dell’auto che per anni è stata la più venduta in Europa e appartiene alla categoria delle berline compatte a 5 porte. Le classiche auto da famiglia, insomma. In questo Come Configurarla capiremo come orientarci tra le sue versioni e i suoi optional.

La gamma

Al lancio i motori disponibili per la Golf 8 sono il 3 cilindri turbo benzina 1.0 da 110 CV, il 4 cilindri 1.5 turbo benzina da 130 CV che abbiamo provato in questo test drive, la sua variante mild hybrid da 150 CV e il 4 cilindri 2.0 turbo diesel da 115 o 150 CV. I cambi disponibili sono due, manuale a 6 marce e automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti, mentre gli allestimenti sono tre: Life, Style, R-Line.

La dotazione di serie

La dotazione di serie dell’allestimento che abbiamo scelto per la configurazione, lo Style, comprendono (fra le altre cose):

adaptive Cruise Control ACC (incluso limitatore di velocità)

App-Connect con funzione Wireless

assistente di mantenimento corsia e ausilio in caso di ingorgo

bracciolo centrale anteriore

cerchi in lega leggera 7,5 J x 17"

chiusura centralizzata "Keyless-Entry" senza dispositivo di sicurezza Safe

climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone

comandi vocali

supporto manovre di schivamento

differenziale autobloccante XDS

illuminazione interna a luce diffusa in 32 tonalità

inserto LED centrale su paraurti anteriore

IQ.LIGHT LED Performance

Light Pack (Sensore pioggia, sensore crepuscolare e specchietto retrovisore interno fotosensibile)

Park Pilot (Sensori di parcheggio anteriori e posteriori)

pneumatici 225/45 R 17

pomello della leva cambio in pelle

ricezione radio digitale DAB+

riconoscimento segnaletica

rilevatore di corsia

rilevatore di stanchezza

sedile conducente ergoActive con regolazione elettrica e funzione massaggio

sedili anteriori comfort sport

sensore pioggia

sistema perimetrale "Front Assist" con allerta e frenata in prossimità di veicoli pedoni e ciclisti,

supporto lombare anteriore conducente regolabile elettricamente con funzione massaggio

We Connect Plus (durata 1 anno)

Wireless charging

Gli optional

La Volkswagen Golf 8 con motore 1.5 TSI turbo benzina da 130 CV e cambio manuale a 6 marce parte da 29.300 euro, mentre la Golf 8 2.0 TDI turbo diesel con 115 CV e cambio manuale a 6 marce ha un listino di partenza di 31.800 euro. Più della metà dei clienti sceglie formule di acquisto come il Progetto Valore Volkswagen, che per la Golf prevede una rata a partire da 279 euro al mese (TAN 5,99% - TAEG 7,03%) per 35 mesi, con un anticipo a partire da 5.000 euro.

Golf 8 Style 1.5 TSI ACT 130 CV 6m manuale Golf 8 Style 2.0 TDI 115 CV 6m manuale 29.300 € 31.800 € LISTA OPTIONAL Vernice metallizzata

Cerchi Dallas" 7,5 J x 18"

Ruotino di scortada da 18"

Keyless Entry per antifurto volumetrico

Videocamera di retromarcia

Fari IQ.LIGHT - LED MATRIX

Selezione del profilo di guida Driving Profile Selection

Sistema di protezione proattivo con airbag laterali posteriori

Inserto per bagagliaio in gomma flessibile

Le alternative

Nel processo di scelta di una macchina come la Golf 8 uno dei paragoni più naturali che si possono fare è con i modelli imparentati con questa Volkswagen, come la nuova Audi A3 Sportback. E sempre rimanendo nella stessa fascia di mercato, una delle auto più vendute della categoria è la Mercedes Classe A, anche lei rivale della nuova 5 porte di Wolfsburg.