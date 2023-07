La Lexus UX 2023 è stata aggiornata con un model year che introduce nuovi contenuti, come nel caso dell'assetto, che sulla versione F-Sport protagonista di questa prova ha una taratura rivista. Sono stati realizzati anche nuovi rivestimenti interni - per tutte le versioni - e nell'abitacolo ora c'è un sistema di infotainment più recente, ereditato dalle Lexus più recenti.

La Lexus UX Hybrid 4WD F-Sport di questo Pro e Contro parte da 54.500 euro e ha la trazione integrale, grazie a un secondo motore elettrico sulle ruote posteriori che supporta il modulo di elettrificazione anteriore, che è accoppiato a un motore 4 cilindri 2.0 benzina, per una potenza complessiva di 184 CV.

Il tutto con una carrozzeria lunga 450 cm, larga 184 cm, alta 154 cm e con un passo di 264 cm; il peso è di 1.600 kg e il tempo di accelerazione nello 0-100 km/h è di 8.7 s, con una velocità massima di 177 km/h.

Lexus UX 2023: equipaggiamento completo

Sulla Lexus UX 2023 la dotazione comprende molti accessori di serie, anche su un livello di equipaggiamento intermedio come il Design, che in pratica lascia a richiesta solo la vernice metallizzata (1.200 euro).

L'allestimento F-Sport - in aggiunta alla caratterizzazione estetica sportiva sia fuori che dentro - prevede un display multifunzione più grande (8” invece di 7”), sedili in pelle con supporto lombare e regolazioni elettriche e, sempre compreso nel prezzo, sospensioni più sportive in termini di geometria dell'assetto e di taratura di molle, barre antirollio e ammortizzatori (che sono anche regolabili elettronicamente nello smorzamento).

Sono state fatte anche modifiche alla scatola di sterzo - che ha un nuovo giunto, più rigido - e la scocca è stata sottoposta da interventi di irrigidimento torsionale, con nuove saldature strutturali, per migliorare la precisione di guida.

Lexus UX 2023: trazione integrale elettrica

A caratterizzare il comportamento su strada della Lexus UX 2023 F-Sport è anche la trazione integrale, realizzata con un secondo motore elettrico da 7 CV collegato alle ruote posteriori, a supporto del modulo di elettrificazione anteriore che è composto da un motore 4 cilindri 2.0 benzina con 146 CV e 190 Nm e da un motore elettrico da 109 CV e 300 Nm, per una potenza complessiva del sistema ibrido di 184 CV.

Il motore elettrico posteriore interviene quando serve, come nelle partenze da fermo su fondi viscidi - magari in salita - o nelle situazioni di guida con asfalti bagnati (tipicamente d’inverno), dove va a stabilizzare la dinamica di guida della UX.

Lexus UX 2023: adas efficaci

I dispositivi di assistenza alla guida di livello 2 della Lexus UX 2023 F-Sport intervengono in maniera progressiva, naturale e, anche quando generano avvisi, non sono invasivi.

Con l'aggiornamento 2023 sono state introdotte nuove funzioni, come l'Intersection Turning Assist che ha debuttato sulla Toyota Yaris e che riconosce gli incroci rallentando e - se necessario - fermando l'auto se sopraggiungono altri veicoli; c'è anche l'Emergency Steering Assist che supporta il guidatore nelle sterzate per evitare gli ostacoli; inoltre il regolatore di velocità adattivo ha ricevuto una nuova calibrazione per migliorare la risposta, soprattutto nelle curve più veloci.

Lexus UX 2023: dettagli curati

La cura costruttiva della Lexus UX 2023 non è data solo dalla qualità dei rivestimenti dei sedili o, come scritto in precedenza, dalla completezza dell'equipaggiamento. D'altra parte, l'allestimento F Sport è il più ricco e completo della gamma.

L'attenzione ai dettagli deriva anche da soluzioni nell'abitacolo come, ad esempio, il bracciolo tra i sedili anteriori: si può infatti aprire da entrambi i lati grazie a un meccanismo di ribaltamento simmetrico ed è conformato in modo da lasciare spazio anche a dei vani passacavi, per non pizzicare i "fili" che ricaricano il telefonino o un power bank quando chiudete il bracciolo.

Lexus UX 2023: infotainment migliorato, ma migliorabile

Le novità della Lexus UX 2023 interessano anche i dispositivi multimediali, la "parte software". Il nuovo sistema d'infotainment, in realtà, cambia anche a livello dello schermo da 12.3" - più grande - ereditato dalle Lexus di categoria superiore.

Nonostante l'esperienza di utilizzo sia migliorata rispetto al passato (perché i comandi non passano più dall'interfaccia del trackpad tattile sul tunnel centrale, ma dal touchscreen in mezzo alla plancia) la logica di consultazione e la reattività di risposta del sistema operativo sono ancora migliorabili; sia navigando nei menu del sistema proprietario Lexus, sia tra le app di Apple Car Play (che è anche wireless) e Android Auto.

Lexus UX 2023: regolazioni posto guida

Tra gli aspetti migliorabili della Lexus UX 2023 ci sono le regolazioni di sedile e volante. Anche nel caso dell'allestimento F Sport, con i comandi elettrici. L'escursione dei movimenti infatti è limitata, non permette a tutti di trovare la posizione di guida migliore.

Lexus UX 2023: poco spazio nel bagagliaio

Anche con l'aggiornamento, la Lexus UX continua a essere un'auto con un vano di carico poco sfruttabile considerando le dimensioni esterne della carrozzeria (lunga 450 cm, più della media della categoria).

Si parte infatti da una capacità minima di 220 litri, sia nella versione a due ruote motrici 2WD sia in quella a trazione integrale AWD. L'ingombro della batteria e, quando presente, del motore elettrico posteriore non lasciano ulteriore spazio sfruttabile nemmeno sotto il pavimento. Non a caso, al posto di una cappelliera rigida o avvolgibile, è stato pensato un divisorio pieghevole, per minimizzare gli ingombri quando bisogna rimuoverlo.

Lexus UX 2023: abitabilità posteriore limitata

Ci sono automobili con bagagliai non molto grandi, che in cambio lasciano spazio ai passeggeri posteriori. Non è il caso della Lexus UX, che anche con il model year 2023 resta una macchina con un'abitabilità ridotta per chi siede dietro, considerando appunto che il vano di carico è al di sotto delle aspettative e che la lunghezza esterna della carrozzeria è di 450 cm. E cioè un valore superiore alla maggior parte delle auto paragonabili, appartenenti al segmento C dei SUV e dei crossover che vengono definiti compatti.