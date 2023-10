Quando si pensa ai SUV sportivi e di fascia premium, spesso vengono in mente modelli come Porsche Macan o Maserati Grecale. Tutto giustissimo, ma a dirla tutta esistono anche delle alternative forse meno note, ma che non per questo sono meno valide. Una di queste? Beh, sicuramente la nuova Volkswagen Touareg R.

Recentemente sottoposta ad un restyling di metà carriera, nella variante più potente R assicura il connubio perfetto tra lusso e prestazioni. Il tutto condito da un powertrain ibrido che dona al modello interessanti vantaggi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Volkswagen Touareg R: gli esterni

L’aggiornamento presentato poco prima dell’estate non ha modificato le proporzioni della Volkswagen Touareg. La lunghezza resta di 4,88 metri, mentre il passo di 2,90 metri. A cambiare sono soprattutto i contenuti. Ma andiamo con ordine: nella parte anteriore spicca la presenza dei nuovi gruppi ottici con tecnologia HD Matrix, che attraverso oltre 38.000 segmenti luminosi sono in grado di creare un fascio di luce dinamico che guida il conducente verso la traiettoria migliore da seguire. Cambiano anche i fari posteriori, uniti da una striscia a Led che si unisce al centro con il logo Volkswagen che ora è illuminato.

Volkswagen Touareg R, il 3/4 anteriore

Per quanto concerne l’allestimento R poi, questo è immediatamente riconoscibile per le finiture in nero lucido che incorniciano le prese d’aria anteriori. Tutti i nuovi sono i cerchi in lega da 21 o 22 pollici che celano dietro di loro le immancabili pinze dei freni di colore blu. Nella parte posteriore, invece, i protagonisti sono i due grandi terminali di scarico posizionati nella parte bassa del paraurti, ad incorniciare un piccolo estrattore che però qui ha soltanto una funzione estetica.

Volkswagen Touareg R, il posteriore

Volkswagen Touareg R: interni

Una volta bordo si viene accolti da un ambiente in cui il livello di qualità percepito è davvero molto alto. La Tuareg è realizzata sulla piattaforma MLB Evo, ovvero la stessa sulla quale nascono Audi Q7 e Porsche Cayenne. Due modelli dei quali il SUV più grande di Wolfsburg non teme il confronto. I materiali sono di prima qualità e piccole attenzioni come le doppie cuciture su plancia e sedili donano all’insieme un aspetto molto ricercato. All’allestimento R sono poi dedicati sedili specifici piuttosto contenitivi ma sempre molto comodi e un volante dell’impugnatura più ergonomica.

Volkswagen Touareg R, gli interni

Tanta poi la tecnologia a bordo che si esprime nella presenza dell’Innovation Cockpit, un ecosistema digitale recentemente aggiornato costituito da due schermi: quello dietro il volante con funzione di quadro strumenti da 12 pollici e quello a centro plancia da ben 15 pollici aggiornato nella grafica e che ora consente la connessione con Apple CarPlay wireless. Inoltre ora, utilizzando il protocollo di connessione di Apple la schermata di CarPlay viene riprodotta a tutto schermo mentre prima del restyling questa era contornata da una spessa cornice nera.

Volkswagen Touareg R: guida

Ma gli elementi più interessanti dell’aggiornamento della Touareg sono quelli che non si vedono. I tecnici Volkswagen sono intervenuti sulla messa a punto dell’assetto, che grazie a sospensioni a controllo elettronico (ad aria come optional) migliorano il comportamento dinamico dell’auto.

Volkswagen Touareg R, l'anteriore

Ora le differenze in termini di assorbimento delle asperità e movimenti della scocca sono più marcate passando dalla modalità di guida Comfort a quella Sport. In quest’ultima l’assetto si fa più rigido e in generale il rollio risulta molto più contenuto, assicurando una migliore direzionalità all'avantreno, anche grazie ad uno sterzo molto comunicativo.

Il powertrain della nuova Tuareg è costituito da un sistema plug-in in cui un 3.0 litri turbo V6 da 340 CV lavora con un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria da 14,3 kWh. La potenza di sistema è di 462 CV per 700 Nm di coppia. Numeri che una volta su strada si traducono in un'accelerazione notevole, con il motore elettrico che assicura una spinta sempre pronta non appena si preme il pedale dell'acceleratore.

La Volkswagen Touareg R impegnata in un tratto offroad

A scaricare a terra tutta questa potenza ci pensa il cambio Tiptronic a 8 marce attraverso un sistema di trazione integrale con differenziale centrale Thorson che permette di spostare la coppia in maniera dinamica tra l'assale anteriore e quello posteriore. In modalità completamente elettrica, poi, è possibile percorrere fino a 50 km, mentre la ricarica supporta una potenza massima di 7,2 kW.

Volkswagen Touareg R: curiosità

Con l’ultimo aggiornamento della Volkswagen Touareg debutta in gamma un interessante sistema di monitoraggio del carico sul tetto. Attraverso un apposito sensore, la vettura è in grado di capire se sul tetto è presente del carico e, interagendo con l’ESP, intervenire sulla dinamica del veicolo per rendere la vettura più stabile e precisa nei movimenti, andando così a compensare lo spostamento verso l'alto del baricentro che avviene ogni volta che carichiamo qualcosa sul tetto della vettura.

Volkswagen Touareg R, la fiancata Volkswagen Touareg R, i sedili posteriori

Volkswagen Touareg R: prezzi

La Volkswagen Touareg R viene proposta ad un prezzo di listino di 105.200 euro. In gamma è poi presente una seconda variante ibrida con una potenza di 381 CV in vendita ad un prezzo di 86.800 euro. A completare l’offerta c’è poi il diesel di 3 litri disponibile con 231 oppure 286 CV. Il primo in vendita ad un prezzo di 86.600 euro, mentre per il secondo sono necessari 90.800 euro.