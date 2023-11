Questa è l’ennesima volta che la famiglia SF90 ci fa sognare, a noi di Motor1.com, alzando ulteriormente il limite su tutto quello che gira intorno al concetto di velocità e potenza per un’auto di serie.

Questa XX infatti è il perfetto anello di congiunzione tra le attività sportive di Ferrari e la sua clientela più esigente dato che questa SF90 è ufficialmente la Ferrari stradale più veloce di sempre avendo girato a Fiorano in 1 minuto 17 secondi e 309, un risultato incredibile ottenuto grazie a un’aerodinamica portata all’estremo (che potete approfondire nel video) chiamata a gestire ben 1.030 CV e uno 0-100 km/h coperto in 2,3 secondi: pazzesca!

Compromesso estremo

La complessità quando si progetta auto sempre più estreme è quella di non renderle troppo reattive, scorbutiche, discontinue, ma fare in modo che la “linearità” delle reazioni di una hypercar del genere sia sfruttabile da chi è esperto e cerca la massima prestazione, ma anche da clienti meno ardimentosi che vogliono soltanto “andare forte”.

Sempre scorrendo la scheda tecnica che trovate sul nostro sito oltre che su quello di Ferrari, noterete alcune cifre che confermano tratti per certi versi contraddittori di questa XX: la sua velocità massima è infatti di 320 km/h e non superiore, per esempio, ai 340 orari della “Normale” Stradale.

Lo stesso vale anche per il peso: rispetto all’Assetto Fiorano la XX è di pochissimo più leggera arrivando a 1.560 kg questo perché, d’accordo, hanno tolto e ottimizzato tanto, ma pure le “aggiunte” aerodinamiche sono notevoli e pesano sia in fatto di resa e massa totale.

“Piacere, mi chiamo l’Extra-boost”

Sul tracciato di Fiorano Modenese, l’uscita di curva è una delle parti più importanti da tenere d’occhio guidando la XX perché, se il CT-OFF lo conosciamo già bene, l’e-MANETTINO qui aggiunge la funzione Qualifyng che porta in dote l’extra-boost, una spinta aggiuntiva che vi accompagna dal punto di corda fino all’esplosione massima di potenza e coppia (magari a ruote dritte).

Ferrari SF90 XX, la prova

Ovviamente l’intervento dell’extra boost sale a seconda della mappa scelte, più severo in CT-OFF dove il retrotreno diventa più “attivo”, una potenza aggiuntiva e un modo di erogarla (all’anteriore) che chiama a gran voce la resa cronometrica e, meno, la guida “sporca”.

Pioggia, non ti temo!

Ma oltre alla potenza a impressionarmi in queste condizioni di meteo estremamente variabile è stato l’assetto con le sospensioni che, sulla XX hanno rigidezze elastiche e angoli cinematici dedicati rispetto alla Stradale... ma come la Stradale pure la XX vanta il damping semiattivo e quindi anche lifter frontale, ma volendo qui si può optare anche per il damping passivo come sull’Assetto Fiorano, niente lifter e qualche kg in meno.

Poi, mai e poi mai, avrei immaginato di ringraziare la pioggia, che è caduta abbondante in una delle mie sessioni di guida in cui però, grazie a lei, ho apprezzato il lavoro svolto sull’elettronica, sia in wet – che è scontato - ma soprattutto in SPORT è stata elevatissima la confidenza che la SF90 XX mi ha concesso, con pochissime sbavature e una progressione nel rilascio della potenza precisa a livello infinitesimale, grazie anche alle Bridgestone Potenza montate con la pioggia, al posto delle Cup 2 R usate sull’asciutto, sempre in misura 255/35 davanti e 315/30 dietro, su cerchi da 20 pollici.

Grazie ABS EVO

Al record qui a Fiorano non ci arrivi senza i freni giusti e, se l’impianto frenante carboceramico con dischi anteriori da 398 mm e posteriori da 390 mm è il medesimo delle altre SF90, la gestione della frenata sulla XX si aggiorna grazie all’ABS EVO, già usato sulla 296 GTB.

L’integrazione col sensore 6W-CDS innalza infatti il limite del potenziale frenante di questa XX, in ogni condizione sia sul dritto sia quando alla decelerazione longitudinale si aggiunge la richiesta di stabilità laterale.

La Ferrari SF90 XX in pista

Una XX anche “anteriore” e silenziosa...

Sono 233 i CV elettrici che al massimo sono disponibili (da aggiungere ai 797 CV del V8), con la riserva di energia che però non va mai a zero, anzi... approssimando si potrebbe affermare che la potenza assicurata dalla XX è sempre e comunque prossima ai 1.000 CV, kw + o kw-, con queste batterie agli ioni di litio di ultimissima generazione che garantiscono un fino a 25 km percorribili totalmente in elettrico... a trazione anteriore e fino ad un massimo di 135 km/h.

Ecco in questa parte del video non sembra che io vi stia parlando della Ferrari stradale più veloce di sempre... ma in realtà si tratta della stessa hypercar plug-in che tramite l’eManettino può essere FERO o VELLUTO... o un equilibrato mix dei due elementi, con la modalità elettrica che, nonostante tutto, è quella che socialmente oggi come oggi aiuta certi clienti ad accendere la propria Ferrari la domenica mattina senza incorrere in reclami, passando sovente silenziosamente inosservati... che è esattamente l’opposto a cui eravamo abituati con una Ferrari, figuriamoci con una XX, ma questa è la realtà.

Ferrari SF90 XX

Prezzi: pensavo peggio

L’aerodinamica ha imposto uno stile specificatamente creato per la XX, che via bbiamo già illustrato in un video ad hoc, con la mia parte preferita che adesso è il posteriore, con Ala e faro a tutta larghezza che sono una combo micidiale.

Sugli interni, semplicità, chiarezza espositiva, alcantara e carbonio giocano da protagonisti, con la leggerezza che invece è incastonata negli inediti sedili racing dalla struttura tubolare in fibra di carbonio che ha fatto risparmiare 1,3 kg rispetto ai monoscocca della SF90, e questi vantano anche lo schienale regolabile, spaziali... come del resto sono anche i prezzi delle due varianti si SF90 XX.

Le SF90 XX Coupè e Spider saranno prodotte rispettivamente in 799 e 599 esemplari mentre il listino (che pensavo realmente sarebbe stato ancora più proibitivo), parte da 770.000 euro per la versione da me provata, escludendo gli optional ovviamente, mentre per l’ancora più rara Spider servono almeno 850.000 euro, col milione di euro che sarà abbondantemente superato da questo tipo di clientela che, giustamente, di solito ama rendere ancora più uniche hypercar nate per diventare molto di più di mansuete instant-classic.