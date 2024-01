Con il nuovo anno torna una delle prove comparative più importanti d'Europa per misurare l'efficienza delle auto elettriche. "Dove arrivo con" è il supertest promosso dalle edizioni europee di Motor1 e InsideEVs per misurare l'autonomia e i consumi delle auto elettriche del momento in condizioni d'uso reali.

Sì, perché anche quest'anno abbiamo usato il Grande Raccordo Anulare, l'autostrada che gira intorno a Roma, come terreno di prova per undici auto che abbiamo guidato fino allo scaricamento quasi totale dei pacchi batterie, dal 100% al 5%.

L'articolo con i risultati lo trovate su InsideEVs.it, in fondo a questo articolo vi anticipiamo invece il video.

Auto per tutti i gusti

A contendersi lo scettro di auto più efficiente, per quanto i modelli non siano direttamente confrontabili tra loro, troviamo diverse novità con una lista che alterna berline di rappresentanza a SUV compatti, passando per crossover di media e grande taglia e arrivando fino a due pesi massimi dei rispettivi segmenti.

Segue l'elenco, rigorosamente in ordine alfabetico:

BMW i5

BYD Seal

Fiat 600e

Hyundai Ioniq 6

Jeep Avenger

Kia EV9

Lexus RZ

Lucid Air

Tesla Model 3

Toyota bZ4X

Volkswagen ID.7

Dove Arrivo Con 2024

Questo paragrafo contiene SPOILER

Le auto partecipanti sono riuscite a percorrere distanze comprese tra i 571 e i 243 km. Fra le protagoniste c'erano modelli particolari come la Lucid Air, l'auto che ha fatto più strada prima di arrivare al 5% della batteria, cioè 7,9 giri di GRA, potendo contare su un accumulatore dalla capacità reale di 112 kWh...

Per saperne di più e scoprire tutti risultati vi invitiamo a guardare il video!

Il video completo