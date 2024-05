Vedere lontano quando si è alla guida è molto importante e per farlo serve prima di tutto una buona vista. Nonostante tutte le precauzioni del caso, però, i pericoli sulla strada possono essere comunque sempre dietro l'angolo, magari in punti ciechi non immediatamente visibili.

Ma come si fa allora a vedere eventuali ostacoli anche, per esempio, prima delle curve o delle barriere paesaggistiche che abbiamo davanti? La risposta può essere trovata nella tecnologia, o meglio nel settore dell'aftermaket che oggi più che mai offre alcuni dispositivi - utili su tutte le auto - ideati per avere un "terzo occhio" sulla strada.

Tra questi c'è Ooono Co-Driver, l'aiutante dalla forma circolare giunto alla sua seconda generazione che si attacca sul cruscotto o sul parabrezza integrandosi perfino nel sistema di infotainment. Scopriamo come funziona e cosa è in grado di fare.

Ooono Co-Driver, unboxing e installazione

L'Ooono Co-Driver No2, di seconda generazione, come detto, è un dispositivo circolare piatto, dalla forma vagamente somigliante a uno smartwatch ma senza display. Viene fornito nella scatola bianca che vedete nelle foto qui sotto, abbinato a un libretto con le istruzioni di montaggio e attivazione e a un cavetto USB-C per poterlo ricaricare.

Dopo averlo estratto dalla confezione, per prima cosa bisogna scegliere un posto "comodo" in abitacolo dove posizionarlo. Dietro, infatti, è dotato di due piccoli magneti con biadesivo, che possono essere incollati a varie superfici e al vetro.

Nel mio caso ho scelto di attaccarlo sul parabrezza, al posto del classico Telepass e vicino allo specchietto centrale: una posizione facilmente raggiungibile anche senza togliere lo sguardo dalla strada (più avanti vi spiego perché).

Una volta completata l'installazione fisica, il secondo passo è andare nello Store del proprio smartphone - sia che si tratti di dispositivi Apple che Android - e scaricare l'app Co-Driver.

Questa, una volta avviata, chiederà di registrarsi con alcuni dati e di consentire il collegamento del telefono al dispositivo: qualcosa che avverrà quasi in totale autonomia seguendo dei semplici passaggi. Fatto questo, non resta che accenderlo con l'apposito tasto e iniziare a guidare.

Ooono Co-Driver, il test su strada

La mia prova di Ooono Co-Driver è avvenuta in tre ambienti diversi: città, strada extraurbana principale e autostrada. Dopo il collegamento del dispositivo all'auto e allo smartphone per mezzo dell'app, ho provveduto a connettere il telefono al sistema di infotainment dell'auto, una Volvo XC60 del 2024 con Android Automotive e Apple CarPlay.

Una volta avviato il CarPlay sullo schermo dell'auto, ho poi aperto l'app di Ooono e ho inserito l'indirizzo di destinazione. Il sistema ha così proposto 3 diversi itinerari, basati sul traffico, sulla tipologia di strada ma anche sulle segnalazioni presenti in quel determinato momento nel proprio database.

Durante la navigazione, ho scoperto che l'app del dispositivo (ancora non del tutto "stabile" ma che probabilmente sarà aggiornata nei prossimi mesi) è integrata di base con Apple Mappe nel caso dei dispositivi della Mela morsicata.

Dunque, nel corso del tragitto ha trasmesso tutti gli avvisi di pericolo e di presenza di autovelox direttamente sulla mappa "classica" che usiamo quotidianamente, riprodotta sullo schermo (funziona allo stesso modo anche senza CarPlay sullo schermo dell'iPhone).

Ma non solo. Il Co-Driver No2, come abbiamo detto, è anche un dispositivo interattivo e la sua seconda funzione è quella di permettere all'utente stesso di effettuare segnalazioni di pericolo durante la guida: proprio per questo infatti bisogna installarlo in una posizione comoda da raggiungere.

Le segnalazioni in particolare possono essere registrate nel database direttamente dagli utenti, utilizzando i tasti posizionati sulla superficie del dispositivo e ideati per aggiungere o cancellare la presenza di eventuali problemi sulla strada.

Premendo per 2 volte il pulsante centrale si segnala la presenza di un pericolo generico - come successo a me nel caso di un incidente non segnalato sulla carreggiata - premendo 1 volta, invece, si segnala la presenza di un autovelox a bordo strada.

Una volta superato un evento già segnalato da altri, invece, il sistema chiede di confermare con un click sul dispositivo l'evento o rimoverlo premendo sullo schermo del sistema di infotainment.

Un esempio pratico? Una sera di rientro a Roma, sulla SS1 Aurelia nel tratto a due corsie, il sistema ha segnalato la presenza di un incidente non visibile dietro a una curva, un aiuto risultato essere molto importante per frenare con il giusto anticipo.

Per concludere, durante la mia prova anche la batteria del Co-Driver No2 si è dimostrata all'altezza del compito, scaricandosi solo dopo svariate ore di guida in autostrada con diverse segnalazioni effettuate e numerosi suoni emessi.

Ooono Co-Driver, quanto costa e dove si compra

L'Ooono Co-Driver di seconda generazione può essere acquistato su Amazon a 79,95 euro spedizione naturalmente inclusa. Per funzionare non richiede alcun abbonamento mensile e può essere utilizzato anche su più auto, spostando il dispositivo in base alle proprie esigenze a patto di avere il proprio smartphone con se.