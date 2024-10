La Cupra Terramar è la sorella maggiore della Cupra Formentor, a cui si affianca per offrire una scelta in più nella gamma dei SUV e crossover del listino del marchio Cupra. La Terramar è costruita sull’ultima versione della piattaforma telaistica MQB Evo del gruppo Volkswagen.

Una delle novità è l’introduzione di una motorizzazione ibrida plug-in con una batteria più grande, per un’autonomia in elettrico dichiarata di oltre 100 km. I tecnici e i collaudatori Cupra hanno personalizzato la nuova piattaforma con tarature e calibrazioni più sportive, per dare alla Terramar un comportamento più divertente rispetto ai modelli paragonabili degli altri marchi del gruppo Volkswagen. Come la Volkswagen Tiguan o l’Audi Q3.

Scopriamo allora come se l’è cavata la Terramar in questa prima prova sulle strade attorno a Barcellona.

Cupra Terramar: Esterni

La Cupra Terramar è lunga 4,52 metri, alta 1,58 metri, larga 1,86 metri e ha un passo di 2,68 metri. Sono dimensioni superiori a quelle della Cupra Formentor (lunga 4,45 metri e alta 1,52 metri), ma non di molto.

Anche a livello di design la Terramar si collega alla Formentor e al suo restyling estetico: nei gruppi ottici anteriori, ad esempio, si ritrova una configurazione grafica simile, con 3 triangoli all’interno dei fari a matrice di LED.

Cupra Cupra Terramar - Prova su strada

Il logo Cupra al centro del cofano è sottolineato da due nervature che lo affiancano, mentre le geometrie delle prese d’aria e dei condotti della calandra e del paraurti disegnano un frontale ispirato al muso di uno squalo.

Sulle fiancate della Terramar i designer hanno lavorato soprattutto per ottenere un rapporto di 1/3 dedicato alle superfici vetrate e di 2/3 ai pannelli di carrozzeria, per dare grinta alle proporzioni. Ottenuta anche grazie all’assetto ribassato di 1 cm, con cerchi in lega che possono arrivare a 20”, in alternativa alle misure da 18” e 19”.

Sulla coda della Terramar si notano la linea unica formata dalle luci posteriori, e l’alternanza “segmentata” delle linee, con un lunotto piccolo e inclinato, dotato di spoiler posteriore.

Cupra Cupra Terramar

Cupra Terramar: Interni

La capacità del bagagliaio della Cupra Terramar con motorizzazioni 2.0 a benzina e 1.5 mild hybrid parte da 508 litri (da 642 litri facendo avanzare il sedile posteriore); sulla Terramar con motore 1.5 ibrido plug-in il bagagliaio parte da 400 litri (da 490 litri nella posizione più avanzata del sedile posteriore). Facendo ancora un paragone con la Cupra Formentor, ricordo che in quel caso il bagagliaio ha una capacità minima di 450 litri (350 litri con la motorizzazione ibrida plug-in).

Lo spazio per due persone sul divano posteriore (che è scorrevole, come anticipato parlando del vano di carico) è apprezzabile, anche perché la seduta non è stata sacrificata per la presenza di una batteria "grande" sulla versione ibrida plug-in (come mostrato nel video).

L’eventuale terzo passeggero al centro, comunque, non ha a disposizione un pavimento piatto.

Cupra Cupra Terramar

Nell'abitacolo si trovano elementi caratteristici del marchio Cupra, come le finiture color rame o il volante con i tipici pulsanti circolari e la pedaliera con inserti metallici. Ci sono poi i sedili sportivi avvolgenti, in tessuto Dinamica o in pelle, ed è previsto l'utilizzo anche di materiali riciclati in fibra polimerica, per la collaborazione con l’azienda Seaqual che recupera rifiuti nel mare Mediterraneo.

L'illuminazione ambientale (con colorazioni personalizzabili) circonda i pannelli porta e la plancia, delineando visivamente lo stacco con il rivestimento scuro del tetto. Al centro c'è lo schermo dell'infotainment da 12,9 pollici con l'ultima evoluzione del software 3.0 del gruppo Volkswagen. Anche la strumentazione dietro al volante è digitale, e le informazioni di viaggio si possono proiettare sul parabrezza con l’head up display.

Cupra Terramar: Guida

La Cupra Terramar al momento su può avere con tre motorizzazioni.

La Terramar "1.5 Hybrid" monta un 4 cilindri 1.5 turbo benzina a iniezione diretta con elettrificazione di tipo mild hybrid a 48 Volt, ha 150 CV a 5.000 giri/min e 250 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore, il cambio è automatico con doppia frizione e 7 marce, il tempo di accelerazione nello 0-100 km/h è di 9,3 s, la velocità massima è di 205 km/h, il peso in ordine di marcia è di circa 1.640 kg.

Cupra Cupra Terramar - Prova su strada

C'è poi la Terramar "1.5 e-Hybrid", che affianca al motore 4 cilindri 1.5 turbo a iniezione diretta di benzina una batteria a 400 Volt che si può ricaricare anche collegando un cavo alla rete elettrica, e cresce di conseguenza il dimensionamento del modulo ibrido.

Il motore termico ha 177 CV a 5.500 giri/min e 250 Nm a 1.500 giri/min, la trazione è anteriore, il cambio automatico doppia-frizione ha 6 rapporti invece di 7, la potenza e la coppia complessive sono di 272 CV e 400 Nm, per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 7,3 s e 215 km/h di velocità massima, con un peso in ordine di marcia di circa 1.900 kg.

Il motore elettrico ha 116 CV (85 kW) a 2.250 - 4.500 giri/min, la coppia massima di 330 Nm è disponibile tra 0 e 2.250 giri/min, e la capacità della batteria con chimica NMC (nichel-manganese-cobalto) è di 25,8 kWh lordi e 19,7 kWh netti.

Per la ricarica 0-100% in corrente alternata AC a 11 kW ci vogliono 2 h e 30 minuti, oppure 26 minuti nella ricarica 10%-80% in corrente continua DC a 50 kW.

E l'autonomia in elettrico dichiarata nel ciclo di omologazione WLTP è compresa tra 112 e 121 km.

La Cupra Terramar più prestazionale è quella con motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina a iniezione diretta, con 265 CV a 5.000 giri/min e 400 Nm a 1.650 giri/min. La trazione diventa integrale 4Drive e il cambio automatico con doppia frizione ha 7 marce, per un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 5,9 s, 243 km/h di velocità massima e un peso in ordine di marcia di 1.750kg.

La piattaforma telaistica della Cupra Terramar è l'ultimo aggiornamento della MQB Evo che adotta anche la Volkswagen Tiguan, ma è stata personalizzata in base alle esigenze degli ingegneri e dei collaudatori Cupra.

Cupra Cupra Terramar - Prova su strada

L'altezza da terra è stata ribassata di 1 cm, con una messa a punto specifica degli angoli di assetto delle sospensioni McPherson anteriori e del multi-link posteriore. Sono state scelte tarature più sportive anche per le boccole, oltre che per le molle e gli ammortizzatori, che sono disponibili anche a controllo elettronico con doppia valvola per la fase di compressione ed estensione.

Le misure delle ruote vanno da 18" a 20", e la calibrazione cercata dai tecnici per lo sterzo con servoassistenza progressiva chiude il cerchio per quel che riguarda il comportamento stradale agile e dinamico della Cupra Terramar.

In questo primo test drive ho guidato nel traffico di Barcellona (e sulle tangenziali a più corsie che la circondano) con la motorizzazione ibrida plug-in. Non ho potuto quindi esplorare in maniera approfondita la guidabilità tra le curve della Terramar, mentre - parlando di efficienza - la strumentazione ha indicato anche i 25 km/litro per quel che riguarda il consumo di benzina e i 7 km/kWh per la parte elettrica.

Cupra Terramar: Prezzi

La Cupra Terramar ha un prezzo di listino che parte da 42.250 euro per la versione 1.5 Hybrid 150 CV a 48 Volt (a parità di motorizzazione, per una Cupra Formentor ci vogliono circa 40.000 euro).

L'allestimento più sportivo VZ (dallo spagnolo Veloz) ha un prezzo di partenza di 53.700 per la motorizzazione 2.0 benzina da 265 CV a trazione integrale 4Drive, e di 56.250 euro per la ibrida plug-in 1.5 e-Hybrid da 272 CV.

Per l'edizione speciale "America's Cup" prodotta in 1.337 esemplari ci vogliono almeno 57.000 euro con il motore 2.0 da 265 CV a benzina, e l'ibrido plug-in costa 59.550 euro.

Tra le dotazioni previste per questo allestimento dedicato alla competizione velistica della Coppa America, oltre al logo sulla carrozzeria ci sono anche un colore opaco per la verniciatura, chiamato Enceladus Grey Matt; cerchi in lega con design specifico da 20" Vortex Sport Black e sedili anteriori avvolgenti in pelle Moonslate.