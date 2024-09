La Cupra Terramar è l'ultimo SUV del Brand spagnolo. Nata sulla piattaforma MQB Evo, condivide parte della meccanica con la sorella Volkswagen Tiguan, rispetto alla quale, però, ha enormi differenze in termini di stile.

Se è vero, infatti, che la base delle due auto è lo stesso, a cambiare è prima di tutto lo stabilimento produttivo, in Ungheria per la spagnola, passando per la clientela a cui sono destinate e per i motori scelti dalle due Case. Mettiamole dunque a confronto sulla carta in questo nuovo VS, per capirne nel concreto differenze e somiglianze.

Esterni

Entrambi i nomi dei modelli iniziano con la lettera T, ma le similitudini per quanto riguarda gli esterni finiscono qui.

La Cupra Terramar, infatti, ha una carrozzeria più sportiva della Tiguan, già a partire dal frontale, dove non manca il tipico paraurti a naso di squalo delle auto della Casa spagnola, affiancato dai gruppi ottici full LED con firma luminosa a 3 punti.

Ma non solo. Il nuovo SUV spagnolo ha anche una linea del tetto più bassa di ben 6 cm: caratteristica che le dona un profilo più slanciato rispetto alla sorella tedesca, riducendo però di qualche litro il volume di carico. Infine al posteriore è dotata della nuova firma luminosa estesa a tutto il portellone, con logo illuminato al centro.

La Volkswagen Tiguan di terza generazione, che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, invece, predilige un look più funzionale e tradizionale. Il frontale, per esempio, ha forme più semplici, insieme a fari dalla firma luminosa a LED orizzontale, ed è abbinato a un profilo più alto e meno discendente del tetto in termini di design.

Uno stile "lineare" tipico delle auto della Casa tedesca che si ritrova anche al posteriore, dove sull'enorme portellone del bagagliaio trovano posto le luci a LED a sviluppo orizzontale.

Produttore Cupra Terramar (2024) Produttore VW Tiguan (2024)

Dimensioni Cupra Terramar VW Tiguan (2024) Lunghezza 4.519 mm 4.539 mm Larghezza 1.863 mm 1.842 mm (1.859 mm R-Line) Altezza 1.584 mm 1.650 mm Passo 2.681 mm 2.680 mm Bagagliaio 450 - 602 litri / n.b. 450 / 652 - 1.650 litri Peso a vuoto 1.638 - 1.904 kg 1.598 - 1.890 kg

Interni

Salendo a bordo, l'abitacolo di entrambe è ricco di contenuti digitali. La Cupra Terramar, in particolare, è dotata del nuovo virtual cockpit da 10,25 pollici, abbinato di serie al touchscreen centrale da 12,9 pollici per il sistema di infotainment.

Per controllare alcune funzioni, come il clima e il volume, gli ingegneri hanno installato una barra di scorrimento retroilluminata, sotto la quale trova posto un'inedita console centrale studiata per ospitare oggetti e far sentire il guidare come avvolto dalla plancia. Tra gli optional, infine, non manca anche un head-up display di generose dimensioni.

Cupra Terramar, gli interni

Anche gli interni della nuova Volkswagen Tiguan sono ricchi di contenuti tecnologici e digitali, seppur con un design anche in questo caso più tradizionalista. Il virtual cockpit è da 10,25 pollici, ma può essere abbinato a ben due sistemi diversi di infotainment: da 12,9 pollici come la spagnola o da ben 15 pollici (optional).

Tra gli accessori non manca ovviamente il nuovo head-up display del Gruppo e sulla plancia dalle linee più semplici trova posto anche l'innovativo interruttore multifunzionale circolare: una comodità non da poco che fisicamente permette di cambiare le modalità di guida o il volume della radio senza andare a cercare le impostazioni dedicate sul display centrale.

Volkswagen Tiguan, gli interni

Infine parliamo del dato più importante per questo genere di auto, ovvero la capacità del bagagliaio. Per entrambe in configurazione 5 posti il valore minimo (con piano di carico nella posizione più alta) è pari a 450 litri, numero che, abbassando il ripiano, può arrivare a 602 litri per la Cupra e a 652 litri per la Volkswagen, grazie ad alcune differenze soprattutto in termini di design del tetto.

Motori

Passando ai motori, partiamo con il dire che, almeno per il momento, la Cupra Terramar non è prevista con un motore diesel. La gamma della spagnola, infatti, parte dal 1.5 turbo benzina mild hybrid a 48V da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti. Per chi vuole più potenza, poi, salendo si passa ai due 2.0 TSI sempre benzina e sempre con cambio DSG a 7 rapporti, ma con trazione integrale, rispettivamente da 204 CV e da 265 CV in allestimento VZ.

Per chi, invece, desidera il nuovo SUV spagnolo anche ricaricabile alla spina, la Casa propone già in questa prima fase di commercializzazione ben due varianti ibride plug-in.

Entrambe prevedono sotto al cofano anteriore il 1.5 TSI, ma la prima sviluppa complessivamente 204 CV e la seconda 272 CV, anche in quest'ultimo caso in allestimento VZ. Per tutte e due la batteria ha una capacità netta di 19,7 kWh e, secondo i primi dati divulgati dalla Casa, dovrebbe consentire un'autonomia a zero emissioni di circa 100 km.

Anche la Volkswagen Tiguan, prevede gli stessi motori a benzina e ibridi plug-in della sorella spagnola, ma con due principali differenze: la prima è che per il momento sul mercato italiano non viene offerta con il 2.0 TSI da 204 CV, la seconda è che in aggiunta a quanto detto sopra trovano posto a listino anche le due motorizzazioni diesel: ovvero i 2.0 TDI da 150 CV e da 193 CV, entrambi abbinati di serie al DSG a 7 rapporti e il secondo anche alla trazione integrale 4motion.

Produttore Cupra Terramar (2024) Produttore VW Tiguan (2024)

Trazioni Cupra Terramar VW Tiguan (2024) Motore a benzina - 1.5 eTSI 130 CV 1.5 eTSI 150 CV 1.5 eTSI 150 CV 2.0 TSI 4Drive 204 CV - 2.0 TSI 4Drive 265 CV 2.0 TSI 4Motion 265 CV Diesel - 2.0 TDI 150 CV - 2.0 TDI 4Motion 193 CV Ibrido plug-in 1.5 eHybrid 204 CV 1.5 eHybrid 204 CV 1.5 eHybrid 272 CV 1.5 eHybrid 272 CV

Prezzi

I prezzi della Cupra Terramar per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati nel dettaglio, tuttavia per avere un metro di paragone possiamo considerare i prezzi di partenza delle due auto sul mercato tedesco.

Qui, infatti, la Terramar in allestimento base parte da 43.020 euro con il il 1.5 eTSI da 150 CV. Con lo stesso motore, la Tiguan costa invece 41.655 euro.