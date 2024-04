Il successo di Cupra è in gran parte merito della Formentor. Premiato per le sue linee personali e per l’ampia gamma di motorizzazioni, il SUV con linee da coupé è stato tra i più apprezzati del segmento C anche in Italia.

Ora, a distanza di quattro anni dal lancio, è il momento di un restyling (disponibile da luglio), che migliora ulteriormente la formula rendendo ancora più tecnologico e potente il modello portabandiera del marchio spagnolo.

Cupra Formentor restyling, gli esterni

Le novità della Formentor 2024 partono dall’estetica, che è stata rivista nei dettagli senza alterare le forme dinamiche da crossover coupé. Davanti troviamo nuovi fari matrix LED con elementi triangolari che richiama lo stile adottato dalla Tavascan. Cupra ha rivisto anche la zona della presa d’aria e della calandra, rendendo complessivamente ancora più minaccioso il frontale.

La gamma dei cerchi in lega è stata aggiornata, con la possibilità di scegliere tra otto stili diversi e misure tra 18” e 19”. Nel posteriore, la barra LED illumina al centro il logo Cupra, mentre i gruppi ottici ripresentano il motivo triangolare.

Otto le tinte: Century Bronze Matt, Eceladus Grey Matt, Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech, Graphene Grey e Magnetic Tech Matt.

Cupra Formentor restyling, gli interni

A bordo, i rivestimenti della Formentor sono sempre di alto livello, con diverse modanature realizzate tramite la stampa 3D e in microfibra vegana riciclata al 73%. Tra le novità più importanti, c’è la possibilità di scegliere i sedili CUPBucket (gli stessi della VZ5) sulle versioni VZ e gli inserti neri su volante, bocchette dell’aria condizionata e console centrale.

Al centro è presente il nuovo schermo da 12,9” dell’infotainment e sotto di esso troviamo lo slider retroilluminato per i comandi a sfioramento della climatizzazione e del volume della radio.

A livello tecnologico, nella Cupra spicca il nuovo impianto audio da 12 altoparlanti e 425 W realizzato in collaborazione con Sennheiser.

Cupra Formentor restyling, le dimensioni

Modello Cupra Formentor Lunghezza 4.450 mm Larghezza 1.840 mm Altezza 1.520 mm Passo 2.680 mm Capacità del bagagliaio 450/1.505 litri

Cupra Formentor restyling, le motorizzazioni

Al lancio, la Formentor restyling si può ordinare in otto diverse motorizzazioni. L’entry level è sempre rappresentato dal 1.5 TSI da 150 CV e cambio manuale a 6 rapporti. Salendo di potenza troviamo il 2.0 TSI, che è declinato nelle versioni da 204 CV (con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e trazione integrale 4Drive), da 265 CV (con cambio automatico e trazione anteriore) e da 333 CV (DSG e 4Drive).

Quest’ultima rappresenta il top di gamma, migliorando di 23 CV la potenza della variante precedente e potendo vantare sulle aggiunte del Torque Splitter e dell’impianto frenante Akebono (optional). Due chicche ereditate dalla VZ5 da 390 CV, che almeno per il momento non è stata confermata da Cupra.

Ma non è finita qui, perché la Formentor è disponibile anche con un 1.5 TSI da 150 CV mild hybrid a benzina, un 2.0 TDI diesel da 150 CV e in due versioni ibride plug-in. Entrambe basate sul 1.5 TSI, hanno potenze da 204 CV a 272 CV e utilizzano una batteria da 19,7 kWh che consente oltre 100 km in modalità elettrica.

L’accumulatore si può ricaricare fino a 50 kW in corrente continua e 11 kW in corrente alternata.