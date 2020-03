Il Governo ha in cantiere misure di sicurezza sempre più stringenti per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. È proprio di queste ore la notizia che, già con il prossimo Consiglio dei Ministri atteso per questo pomeriggio, potrebbe essere approvato un nuovo Decreto che introdurrebbe multe più severe (fino a 4.000 euro) e il sequestro dell'auto per chi non rispetta i divieti imposti e esce senza comprovati motivi.

Un provvedimento necessario considerando che, ogni giorno, sono migliaia i controlli effettuati in tutta Italia che portano a denunce (oltre 92 mila persone denunciate su 2 milioni di cittadini controllati). La situazione è in continua evoluzione, vi invitiamo a seguirci sul sito Motor1.com e su questo articolo che verrò aggiornato ora dopo ora.

Cosa cambia e cosa si rischia

La misura è stata inizialmente suggerita dalla Procura di Parma e andrebbe ad aggiungersi alla denuncia penale già in vigore per Inosservanza a ordini delle autorità ma, con gli ultimi sviluppi, potrebbe essere adottata in tutto il Paese nelle prossime ore. A tal proposito ricordiamo che le ordinanze regionali possono essere emesse "se non entrano in conflitto con quanto previsto dai decreti del presidente”.

Il provvedimento è contenuto nella direttiva 5/2020 firmata il 16 marzo dal Procuratore Capo di Parma, Alfonso D’Avino, che prevede il sequestro del veicolo per chi viene sorpreso fuori dal proprio Comune di residenza senza una comprovata motivazione. La direttiva si riferisce alla sentenza della Cassazione sul fondamento del sequestro preventivo: l'oggetto da sequestrare deve essere pertinente al reato - cioè deve essere uno strumento attraverso cui si commette il reato - e un veicolo a motore è essenziale per andare fuori dalla propria città.

La Procura di Parma dispone anche che il veicolo sequestrato venga lasciato in custodia al proprietario che, ovviamente, non potrà più usarlo se non per tornare a casa. Sarebbe compito delle Forze dell'Ordine poi effettuare un controllo per controllare l'effettivo fermo del mezzo. Se non venisse trovato scatterebbe una denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Non è ancora chiaro se il sequestro preventivo verrà convalidato o verrà messo da parte per il probatorio, che prevede la presa in custodia dell'auto da parte delle autorità fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso.

Le multe

Oltre al sequestro del veicolo, chi viene sorpreso in macchina senza comprovati motivi rischia grosso. Due le tipologie di sanzioni, diverse a seconda se si è proprietari del veicolo su cui si sta viaggiando o meno. Nel primo caso è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 30 a 309 euro. Nel secondo, quindi se l'auto è di proprietà di qualcun altro, si parla di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 51 a 516 euro.

Multa Reclusione Proprietario del veicolo da 30 a 309 euro da tre mesi a due anni Altro guidatore da 51 a 516 euro da sei mesi a tre anni

Via libera al controllo con i droni

L'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha dato il via libera all’utilizzo dei droni per monitorare lo spostamento dei cittadini “per il contenimento dell’emergenza epidemiologica coronavirus”. Potranno essere utilizzati da Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco a seconda dei comuni fino al 3 aprile “anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto”. L'unica restrizione? Devono essere "sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg”.