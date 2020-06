Come usare Veicolo per sapere se si è in regola con bollo e revisione

Fra le varie misure prese del Governo per l’emergenza del COVID-19, le proroghe al pagamento legate al settore auto interessano in prima persona noi tutti. Specie ora che il via libera agli spostamenti fra regioni per alcuni è significato riaprire il garage dopo varie settimane.

Normale e comprensibile chiedersi a questo punto se si è in regola col bollo e con la revisione auto. A rispondere c'è un’applicazione per smartphone, Veicolo, che fornisce un quadro completo sullo stato dei pagamenti, ma non solo, presentando una sorta di carta d’identità dell'auto. Vediamo come utilizzarla e sfruttarla nella Fase 2.

Cos’è Veicolo e a che serve

Prima di tutto, due parole introduttive sull’app Veicolo, utile per sapere se si è in regola col bollo e con la revisione auto. Si tratta di un’applicazione per smartphone Android e per iPhone, scaricabile gratuitamente (c'è anche in versione premium) dai rispettivi negozi di app:

Come anticipato, Veicolo consente di avere a portata di mano varie informazioni sui veicoli (auto, furgoni, scooter e moto) inserendo semplicemente il numero di targa.

I dettagli su immatricolazione, motore, tipo di alimentazione e classe ambientale, oltre alle scadenze della RCA, della revisione e del bollo sono alcune delle informazioni che può restituire. Ma soffermiamoci proprio su questi ultimi aspetti.

Verifica del bollo auto

Verificare se si è in regola col pagamento del bollo auto con Veicolo è molto semplice. Dalla schermata principale dell’applicazione, selezioniamo “Bollo” dal pulsante in alto a sinistra, il tipo di veicolo a sinistra e inseriamo il numero di targa nello spazio apposito.

Pigiando su “Controlla” l’applicazione farà una ricerca segnalando tutte le informazioni utili al riguardo, compreso il costo, la scadenza del bollo e la zona di riferimento.

In alternativa, toccando sul pulsante “Garage” della medesima schermata, ritroveremo l’auto registrata con le varie info elencate fornite da Veicolo, bollo compreso.

Verifica della revisione auto

Discorso simile per la verifica della revisione auto, per la quale non c’è altro da fare che selezionare l’opzione “Revisione” apposita dalla schermata principale, scegliere il mezzo (se un’auto, uno scooter o una moto) e inserire il numero di targa del veicolo.

Fatto questo, l’app Veicolo fornisce le informazioni relative indicando se si è in regola o meno, la scadenza, l’ultima revisione fatta e i chilometri registrati.

Anche in questo caso, salvando il veicolo, tali dettagli sono disponibili anche dalla sezione “Il mio garage”, dove è possibile fra l’altro ricevere delle notifiche per le prossime scadenze. Vediamo come.

Ricevere le notifiche delle scadenze

Per ricevere le notifiche della scadenza del bollo, della revisione (o della RCA), basta salvare la propria auto nel garage, inserendo la targa dalla schermata principale per avviare una qualsiasi ricerca e pigiare poi su “Garage”. Così, Veicolo mostrerà tutte le informazioni dei propri veicoli salvati in un pratico elenco.

Da qui, oltre a poter consultare i vari dettagli presenti, l’applicazione ci invita a spuntare la casella “Ricordami queste scadenze”. Toccando su “Autorizza” nella finestra a scomparsa, Veicolo sarà così capace di inviare le notifiche sullo smartphone all’approssimarsi della scadenza del bollo, della revisione e della RCA.