Breve o lungo che sia, per vacanza o per lavoro, un viaggio in auto ha il suo costo e accanto al carburante, l’altra voce che tocca spesso mettere a bilancio è quella dei pedaggi autostradali, che sono tanto più importanti quanto più lontana è la meta.

Per prevederli oggi ci sono diversi strumenti che consentono, con pochissima fatica, di avere una stima attendibile di quanto verranno a costare gli spostamenti. Anche se alcuni richiedono qualche accorgimento.

Dove cercare le tariffe

La cosa più ovvia dovrebbe essere consultare il sito di Autostrade per l’Italia (anche in versione mobile) o quelli delle tratte specifiche gestite da altre società come le Bre.Be.Mi, la Pedemontana, l’autostrada del Brennero ecc., che sono anche le più aggiornate su eventuali lavori, interruzioni e scioperi.

Tuttavia, per farlo occorre studiare bene il percorso, perché i sistemi di ricerca interni hanno bisogno che indichiate loro con esattezza l’entrata e l’uscita, e non accetteranno indicazioni generiche della vostra località di partenza e di arrivo, con la sola eccezione dei capoluoghi (es. Roma, Torino, Milano).

Un limite che hanno anche gli altri siti e applicazioni che si possono trovare con una semplice ricerca online. In caso di viaggi complessi che implicano diverse tratte magari non comunicanti, toccherebbe dunque spezzare il viaggio in segmenti e verificare ogni singola tratta.

ViaMichelin, servizio completo

Niente paura però, per avere una stima dell'intero tragitto in un colpo solo, anche all'estero, si può visitare il sito della ViaMichelin, ormai un punto di riferimento universale, che invece calcola l'itinerario completo da specifici indirizzi, dettagliando sia il costo del carburante sia quello dei pedaggi autostradali e dando addirittura una statistica sul bilanciamento tra le due voci di spesa.

Di base questo sito funziona come un navigatore, proponendo in automatico percorsi alternativi più rapidi, panoramici o economici, con tempi e costi immediatamente confrontabili.

Nel caso di viaggi complessi, alla voce “pedaggi” della pagina “costo dettagliato” sono elencate le tariffe di ogni singola tratta. Inoltre, è possibile affinare i parametri specificando la classe e il tipo di veicolo, l’alimentazione e il prezzo del carburante.