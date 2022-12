Come ogni anno, al Black Friday e al Cyber Monday, seguono senza indugio le offerte di Natale, molte delle quali già disponibili e, come in questo caso, utili anche per auto e altri veicoli.

È entrato in vigore proprio oggi un buono sconto di eBay piuttosto interessante che permette di risparmiare fino a 150 euro su una selezione di prodotti: oli, fluidi e lubrificanti. A seguire, vi spieghiamo come funziona e tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona la promozione

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 25 dicembre 2022 per approfittare di una promozione promossa da eBay e disponibile già da oggi. Alla base c’è il coupon FESTE22, che vale il 15% di sconto extra, spendibile su prodotti che costano almeno 15 euro.

Lo sconto massimo ottenibile per ogni singolo utilizzo è pari a 50 euro, ma ciascun utente eBay può utilizzarlo per 3 volte (per uno sconto massimo complessivo che è quindi pari a 150 euro). Servirsene è molto semplice, perché basta inserire FESTE22 nel campo dedicato prima di effettuare il pagamento.

Ma prima di passare ai compatibili, per evitare di sbagliare con qualsiasi acquisto di prodotti per auto su eBay, vi suggeriamo di impostare il vostro veicolo nell'area "Il mio garage", per scongiurare eventuali problemi.

Oli e lubrificanti scontati

Ciò detto, partiamo con i prodotti interessati dalla promozione di eBay, fondamentalmente compatibili con auto e moto. Oltre agli oli per le sospensioni, il reparto più ricco è probabilmente quello riservato agli oli per motori, dove è possibile trovare un po' di tutto.

Ma vale la pena segnalare anche la sezione riservata agli oli per cambio e differenziale; mentre per quanto riguarda il discorso lubrificanti, c'è una sezione intera dedicata ai prodotti spray, per catene e non soltanto.

Fluidi vari compatibili con la promozione

Il coupon FESTE22 di eBay è spendibile fino al 25 dicembre (compreso) anche su altri prodotti, ad esempio i fluidi per i freni di auto e moto, gli antigelo, o ancora, i fluidi per il servosterzo.

Da segnalare anche la sezione riservata agli additivi e ai sigillanti per il radiatore, l'area contenente i liquidi per la pulizia e il trattamento del motore, oppure i detergenti di vario genere: per i sistemi di aspirazione, per il lavaggio interno, per pulire la valvola EGR, e altro.

Contenuto in collaborazione con eBay.it