La bella stagione è arrivata. Tempo di sole, caldo e - purtroppo - allergie, ma anche di gomme estive. Sì perché a partire da sabato 15 aprile si possono smontare le gomme invernali, una possibilità che diventa obbligo qualora nel mese di novembre si fosse deciso di montare pneumatici "da neve" con codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato a libretto.

I tempi e le modalità del cambio gomme invernali - estive sono fissati dalla legge, con alcune eccezioni e alcune deroghe. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando cambiare le gomme invernali

Il periodo temporale offerto dalle norme per la sostituzione delle gomme dura esattamente un mese. Per la legge, infatti, l’obbligo di avere gomme invernali montate termina il 15 aprile e, a partire da questa data, inizia il "momento" per fare il cambio.

Quest'ultimo termina ufficialmente il 15 maggio, giorno entro il quale chi non ha il codice di velocità delle invernali uguale a quello delle estive deve necessariamente aver smontato gli pneumatici per la stagione fredda, anche se la questione non è così semplice. Vediamo perché.

Cambio gomme invernali, le eccezioni

Come anticipato, ci sono delle situazioni in cui, per alcuni automobilisti, l'obbligo di cambiare le gomme diventa un'opzione a scelta. Anche se possono sembrare scontate, vale la pena ripassarle:

Pneumatici all season

Il primo caso in cui non si è obbligati a sostituire le gomme entro il 15 aprile è quello in cui si sia scelto di montare degli pneumatici All Season - o 4 stagioni - sulla propria auto.

Pneumatici invernali con codice di velocità pari agli estivi

Anche se è scorretto dal punto di vista della sicurezza stradale - e anche da un punto di vista economico - il secondo caso in cui non si è obbligati a sostituire le gomme entro il 15 aprile è quello in cui si sia scelto di montare degli pneumatici invernali con lo stesso codice di velocità delle estive, oppure con codice di velocità inferiore ma ammesso a libretto solo con marchiatura M+S.

In quest'ultimo caso, infatti, non si è obbligati a effettuare il cambio e circolare tutto l’anno con gomme invernali diventa effettivamente possibile. Si tratta di una questione molto complessa a livello legislativo, perché la marcatura M+S è stata inventata diversi decenni fa, in un contesto di mercato in cui esistevano soltanto gomme per la stagione fredda (caratterizzata da una tassellatura importante) e gomme per la stagione calda, le più comuni.

Oggi, grazie anche alle moderne 4 stagioni di cui abbiamo parlato sopra, questa differenza si è assottigliata molto e diversi SUV di ultima generazione vengono equipaggiati di serie con pneumatici M+S.

In questo caso sarebbe obbligatorio smontare le gomme invernali entro il 15 maggio qualora si fossero montati degli pneumatici con codice di velocità inferiore a V, per esempio T.

In sintesi, quindi, nel caso in cui vi trovaste a dover acquistare delle nuove gomme per la vostra auto, potreste a tutti gli effetti comprare degli pneumatici marchiati M+S (4 stagioni) da tenere tutto l'anno, rispettando o il codice di velocità previsto a libretto per le estive, o il codice di velocità previsto a libretto solo per le M+S. L'esempio sopra, in cui le invernali in foto potrebbero essere tenute tutto l'anno, può aiutare a capire la questione.

Quel che resta certo, in ogni caso, è che una gomma tassellata e progettata esclusivamente per l'utilizzo su neve non è in grado di lavorare correttamente ai 30 gradi estivi - per esempio - con spazi di frenata allungati ed efficienza ridotta. Insomma, avere la copertura giusta per la stagione giusta resta sempre la scelta migliore.

Cambio gomme invernali 2023: le sanzioni

Chi fosse sorpreso a circolare con gomme fuori norma, quindi in sintesi con codice velocità inferiore a quello di riferimento, secondo il Codice della strada sarà soggetto al pagamento di una multa compresa tra i 422 e i 1.695 euro, rischiando anche il ritiro del libretto di circolazione.

L'importanza della prenotazione

Come ricordato da Assogomma, l'associazione di categoria che rappresenta l'Industria italiana della trasformazione della gomma, vista l'enorme richiesta di sostituzione in questo periodo è importante più che mai prenotare telefonicamente il cambio.

In questi casi, infatti, presentarsi senza appuntamento dal gommista non è mai una buona opzione, in quanto tutti gli pneumatici all'inizio della stagione vengono catalogati e immagazzinati in apposite celle a temperatura controllata. La ricerca, a seguito della vostra richiesta, per gli addetti ai lavori può richiedere diverso tempo.