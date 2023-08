Fra le novità di iOS 17, la nuova versione del sistema operativo di Apple per iPhone, attualmente in via di sviluppo, ce n’è una che potrebbe tornare utile a molti automobilisti e non solo.

Si tratta di un’opzione legata a “Ricerca visiva”, una funzione utile per identificare vari elementi delle immagini dell’app Foto di iPhone, fra cui a breve anche le spie d’avviso e di anomalia nel quadro strumenti dei veicoli.

Come funziona “Ricerca visiva”

Disponibile sia per iPad che per iPhone, Ricerca visiva è una funzione che permette di identificare gli elementi delle immagini. In un qualsiasi scatto presente nell’app Foto è in grado di riconoscere luoghi d’interesse, statue, opere d’arte, piante, animali e molto altro.

Per utilizzarla basta aprire una foto a tutto schermo e fare uno swipe verso l’alto o toccare l’icona con la lettera “i” cerchiata, presente nelle immagini in cui sono disponibili informazioni legate a Ricerca visiva. A questo punto non resta che toccare l’icona che compare sulla foto per visualizzare maggiori dettagli sugli elementi presenti.

Identificare le spie dell’auto

Con l’arrivo di iOS 17, la nuova versione del sistema operativo per iPhone, Ricerca visiva si arricchisce con alcune nuove opzioni. Stando a quanto emerso finora, ad esempio, sarebbe in grado di trovare delle ricette di un piatto simile a quello presente in una foto o effettuare delle ricerche anche nei video mettendolo in pausa su qualsiasi fotogramma.

Ma soprattutto sarebbe capace di identificare le spie nel quadro strumenti che indicano le anomalie delle auto e avvisi vari. Grazie a Ricerca visiva di iPhone (e probabilmente anche di iPad) l’utente dovrebbe poter ricevere delle indicazioni utili per capire i simboli mostrati relativi a eventuali problemi da risolvere o potenziali pericoli: malfunzionamenti dell’impianto frenante, le condizioni della batteria, i livelli dell’olio, e così via.

Per quanto riguarda la disponibilità, queste novità di Ricerca visiva di iPhone e iPad non sono disponibili, perché ancora legate alle versioni in fase di sviluppo dei relativi sistemi operativi. Sia iOS 17 che iPadOS 17 dovrebbero essere rilasciati in versione stabile, cioè per tutti, a partire dalla metà di settembre.