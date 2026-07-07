Se avete un'auto nera consumate e spendete di più, ecco perché

L'auto scura è elegante, certo, ma tutti sappiamo che quando inizia a fare caldo il suo essere "cool" si scontra con la dura realtà: si scalda. Tanto. E in fretta. Non è certo la notizia dell'anno, ma in estati che anno dopo anno superano i record di temperature è forse giusto ricordarlo, sottolineando un aspetto che forse in molti ignorano: l'auto scura ci costa di più.

Chiaramente non in termini di listino - a meno che non scegliate specialissime tinte su misura - ma in termini di costo operativo. A dirlo non siamo noi ma la scienza. Ecco perché.

Il freddo costa

Brevissima lezione di fisica: le tinte scure non riflettono la luce solare ma la trattengono. La luce trasporta energia e tale energia viene trasformata in calore. Risultato: più un oggetto è scuro, maggiore sarà la sua temperatura se esposto al solo. Fine della lezione di fisica.

Gli interni della nuova Jeep Avenger 2026 Foto di: Jeep

Chiunque abbia un'auto nera lo sperimenta ogni giorno: se lasciata al sole, una volta dentro verremo accolti da temperature tropicali. Per capire di quanto salga la temperatura ci ha pensato un esperimento svolto Science Direct, che ha confrontato la temperatura interna tra due Honda Civic identiche, una nera e una argento. La prima all'interno aveva una temperatura superiore di 5-6 gradi rispetto alla seconda. Un valore non trascurabile, non solo a livello di comfort termico.

Secondo l'espertimento riportare la temperatura interna a 25° in 30 minuti richiede il 13% di energia in meno per l'auto argento rispetto a quella nera, con una riduzione dei consumi di 0,12 litri ogni 100 km, mentre le emissioni vengono tagliate di 2,7 g/km. Meno consumi significa maggiore risparmio.

Range Rover SV Black Foto di: Land Rover Toyota RAV4 2026 Foto di: Toyota

La classifica dei colori più caldi

Stando a simulazioni, la stessa auto può variare la propria temperatura interna fino a 14° a seconda del colore della carrozzeria. Ecco fin dove si puà arrivare:

Auto nera: 62°C:

Auto rossa: 51°C

Auto gialla: 50°C

Auto blu: 48°C

Auto argento - 47°C

Auto verde: 45°C

Auto bianca: 43°C