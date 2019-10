Aprite l’app calendario del vostro smartphone e segnate queste date: da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2020. E’ in questo periodo che si svolgerà la seconda edizione di Motor Valley Fest, la rassegna a Modena e in altre zone dell’Emilia Romagna per celebrare il meglio della Motor Valley, la regione dei motori che tutto il mondo ci invidia: fra Bologna, Modena e le loro provincie hanno sede le Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani.

Oltre 70.000 visitatori

Sono le auto di questi e altri marchi che i visitatori potranno ammirare a Modena e nel suo centro storico, ma anche all’Autodromo di Modena e nei musei e nelle collezioni più esclusive della a Terra dei Motori.

Gli organizzatori proveranno a migliorare i numeri dell’edizione 2019, quando vennero registrate oltre 70.000 presenze, ma anche ad offrire un maggior numero di esibizioni, incontri e attività.

Ci sono anche i Motor1Days

Alla Motor Valley Fest 2020 ci saremo anche noi di Motor1, che organizzeremo la “nostra” festa: per il quarto anno di fila si terranno i Motor1Days, dove guideremo e vi faremo provare tutti gli ultimi modelli arrivati sul mercato, sportive comprese, ma anche auto elettriche, fuoristrada e moto.