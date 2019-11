Siamo abituati a parlare sempre dei modelli in arrivo tra news, presentazioni, prove e comunicati stampa, ma (quasi) mai di tutte quelle auto che in silenzio si ritirano dal mercato. Le Case, ovviamente, non fanno pubblicità dei modelli sulla via del tramonto, soprattutto quando non c’è alcun successore a prendere il loro posto. Si trovano a dover fare delle scelte in base al successo delle proprie auto, cioè ai volumi di vendita e ai relativi costi di produzione.

Ecco quindi 10 modelli che hanno sofferto del (come dicono gli anglofoni) "drop of the fan", il calo d'interesse del pubblico, spesso dovuto alla sempre più crescente mania SUV-crossover e per le restrizioni sempre più stringenti sulle emissioni. Per stilare questa classifica ci siamo basati sui dati di JATO Dynamics, che offrono anche tante curiosità statistiche su, per esempio, numero di unità vendute, mercati d'interesse e alimentazioni preferite dal pubblico.