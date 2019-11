In un segmento sempre più attuale e combattuto come quello delle berline medie a due volumi (quello della Golf, per intenderci), Renault propone una vettura moderna come la Megane, che può essere acquistata in offerta fino al 30 novembre.

La Renault Megane Duel con il motore a benzina TCe da 115 CV, dotato di FAP e omologato Euro 6d-temp, può essere acquistata con un prezzo di 15.300 euro anziché 20.750; quindi con un anticipo di 2.080 euro si pagano 36 rate da 219,31 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,2%) e una rata finale di 8.715,00 euro, con un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più percorso, con possibilità di rifinanziamento, restituzione o sostituzione. L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato di proprietà da almeno 6 mesi.

Vantaggi

Anche se si tratta di un modello di ingresso della gamma Megane, l’allestimento Duel include già accessori come connessione con smartphone, clima automatico bi-zona o sistema stop & start; in più nell’importo di esempio sono compresi anche finanziamento protetto e un pack service con assicurazione furto e incendio e garanzia estesa, compresa la manutenzione ordinaria, per 3 anni. La rata è piuttosto bassa, grazie anche al sostanzioso sconto iniziale.

Svantaggi

Sparito il tasso zero dalle promozioni più recenti, occorre calcolare qualche spesa in più da aggiungere al valore iniziale o alla prima rata tra tasse e costi fissi, ma anche un importo maggiore qualora si scegliesse un modello dalla motorizzazione diversa o con allestimento superiore, visto che l’offerta è destinata alle vetture disponibili: ad esempio, la Megane Duel2 comprende anche le modalità di guida Multisense, il navigatore o i sensori di parcheggio.