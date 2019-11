Il mercato cinese è centrale per un marchio di super lusso come Maybach e non è un caso che proprio al Salone di Guangzhou venga svelata, il prossimo 21 novembre, l'inedita Mercedes-Maybach GLS.

Il SUV extra lusso segue di cinque anni l'esordio, sempre a Guangzhou, della Mercedes-Maybach Classe S e intende portare sul grande ruote alte tedesco tutte le raffinatezze del brand della doppia M. Nulla a che vedere però con lo stile della Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept vista al salone cinese un anno fa.

Fotogallery: Mercedes-Maybach GLS, le nuove foto spia

9 Foto

L'auto più costosa prodotta negli USA

Le ultime foto spia della Mercedes-Maybach GLS che vedete qui sotto confermano il fatto che si tratta di una versioni rivista, corretta e ancor più sfarzosa della nuova Mercedes GLS. Queste immagini nascondono però ancora gelosamente le tante modifiche a livello di pellami e materiali di finitura riservati agli interni. Alcune indiscrezioni parlano di un prezzo vicino ai 200.000 dollari (181.000 euro al cambio attuale), cosa che la renderebbe l'auto più costosa prodotta negli Stati Uniti, per la precisione nello stabilimento di Vance, in Alabama.

Passo lungo in forse

Daimler per ora si limita a dire che la nuova Mercedes-Maybach GLS offrirà "lo stato dell'arte della tecnologia, comfort eccezionale e la caratteristica esperienza del lusso Maybach" con in più uno "spazio da prima classe sia per i posti davanti che quelli dietro".

Questo non svela però se la versione Maybach della GLS avrà il passo allungato per offrire il massimo dell'abitabilità, come già accaduto per Classe S e la speciale Classe G Laundaulet. Le foto spia per il momento sembrano voler scartare questa ipotesi di allungamento, viste le misure standard del passo e delle portiere.

Ipotesi V12

La configurazione interna della Mercedes-Maybach GLS non dovrebbe andare oltre alle due file di sedili, con quelli posteriori a divano unico o con due posti singoli. A bordo non mancheranno raffinatezze come le essenze profumate per l'abitacolo che includono l'Osmanto odoroso.

Le vendite sono attese per il 2020, mentre le motorizzazioni dovrebbero essere le stesse della Mercedes-Benz GLS. Nessuna conferma ufficiale, invece, sulle voci che vogliono sotto il cofano anche il motore V12 per un'ipotetica Mercedes-Maybach GLS 650.