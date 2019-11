In occasione dell'arrivo in concessionaria della nuova Opel Corsa, previsto per sabato 16 e domenica 17 novembre, la Casa di Rüsselsheim, nel frattempo, ha reso disponibile la versione in scala su Opel Collection.

Come nel caso dell’originale, i progettisti di Majorette hanno fatto molta attenzione ai dettagli del modellino mantenendo le linee sportive. I clienti possono scegliere tra quattro eleganti colori – Summit White, Orange Fizz, Peperoncino Red e Voltaic Blue, ognuno con tetto nero e copri specchietti neri. La Corsa in miniatura costa 4,27 euro.

Quella vera

La nuova Opel Corsa sarà disponibile in versione benzina, diesel e elettrica. Sono presenti nuovi contenuti tecnologici, come i fari a matrice di LED IntelliLux con 8 moduli per ciascun gruppo ottico, i vari sistemi di assistenza alla guida (cruise control adattivo, mantenitore di corsia e frenata d’emergenza) e il sistema di infotainment con monitor touch da 7 o 10”, a seconda dell’allestimento.



Si partirà con 3 versioni: Edition, Elegance e GS Line, la più sportiva. Successivamente arriveranno altre versioni comprese, anche se non ancora ufficializzate, le più potenti GSi e OPC.