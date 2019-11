I quasi 340.000 euro della Rolls Royce Cullinan? Quisquilie. Gli oltre 209.000 euro della Lamborghini Urus? Poco più di una mancia. Due fra i SUV più cari oggi sul mercato non si avvicinano nemmeno lontanamente al prezzo di listino del Karlmann King, enorme SUV basato sul pick-up Ford F-550 in vendita a 1,085 milioni di dollari (990.000 euro) nella versione “base”, il cui prezzo può superare i 3,80 milioni di dollari ordinando tutte le personalizzazioni disponibili.

A farci scoprire più nel dettaglio il King è un video del canale YouTube Barcroft Cars, specializzato in veicoli poco conosciuti o decisamente elaborati.

Un pò diamante, un pò Batmobile

Il Karlmann King è stato messo a punto dalla Vercarmodel Saro di Beinasco, in provincia di Torino, azienda che si occupa del design e della progettazione di auto. Il suo designer è l’eccentrico Luciano D’Ambrosio, che ha voluto realizzare un SUV dalla carrozzeria diversa a seconda del lato da cui la si guarda: nella parte destra ci sono due portiere, in quella sinistra è presente solo quella del guidatore.

Questa tuttavia non è l’unica particolarità della Karlmann King, che ha linee spigolose ad esprimere una sensazione di movimento e complessità: l’ispirazione sono le sfaccettature di un diamante, l’aereo da combattimento F-35 e la Batmobile. Si notano in particolare gli enormi passaruota, i vistosi rigonfiamenti nelle fiancate e gli elaborati vetri laterali, con quello centrale tagliato in due e quello posteriore allungato verso in lunotto.

Meglio l'oro o il coccodrillo?

L’interno è del tutto personalizzabile, anche nella parte posteriore, dov’è possibile ordinare due poltrone singole e garantire il massimo agio ai fortunati passeggeri. A richiesta si possono avere dettagli in oro, rivestimenti in coccodrillo, un piccolo frigorifero e anche una cassaforte, Il motore è un turbodiesel V10 6.7 di origine Ford, i cui 420 CV sono in grado di portare il Karlmann King fino alla velocità di 220 km/h.