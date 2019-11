In un mercato automobilistico dove i SUV hanno un successo di vendite che non conosce tregua, anche Volkswagen propone le sue offerte fino al 30 novembre, ad esempio sulla compatta e dinamica T-Roc con il 1.5 TSI BlueMotion da 150 CV in allestimento Style.

L’importo di partenza sarebbe di 26.450 euro, che però scende di 3.700 euro grazie sia al contributo della casa e delle concessionarie, sia ad un ulteriore sconto per l’adesione al finanziamento Progetto Valore Volkswagen. A questo punto, dopo un anticipo di 3.524 euro, si pagano 35 rate da 189 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 5,01%), per arrivare al valore garantito finale di 14.640,60 euro, scegliendo poi di restituire, sostituire o riscattare la vettura.

Vantaggi

Uno sconto di 3.700 euro su un modello di successo come la T-Roc è sicuramente interessante, così come la possibilità di acquistarla con un finanziamento agevolato che prevede un anticipo facilmente sostituibile con una permuta, e rate inferiori a 190 euro. Da considerare anche l’estensione della garanzia in omaggio e la presenza nell’allestimento Style di optional elettronici come cruise control adattativo, lane assist e frenata assistita.

Svantaggi

Quasi scomparse le offerte con tasso e/o anticipo zero, tornano i finanziamenti a tasso agevolato, qui non altissimo in quanto inferiore al 4%, ma senza specificare nell’esempio il limite di chilometraggio in caso di restituzione e l’eventuale costo in più per ogni chilometro percorso. C’è da aggiungere qualcosa anche per costi e spese, non tutti esemplificati, e per accessori in più rispetto al prezzo base.